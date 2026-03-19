Nem sikerült meggyőzni Orbán Viktort – Magyarország és Szlovákia nemet mondott

Ahogy várható volt, az Európai Tanács Ukrajna melletti zárónyilatkozatot mindössze 25 ország támogatta. Magyarország és Szlovákia nem támogatta a szöveget, amely a 90 milliárd eurós uniós hitel gyors folyósítását sürgeti Ukrajna számára.

Budapest a hitel blokkolásával igyekszik nyomást gyakorolni a Barátság kőolajvezeték helyreállítására – jegyzi meg a Politico. Egy közös levélben Szlovákia is csatlakozott Magyarországhoz az Európai Bizottság bírálatában, azzal vádolva Brüsszelt, hogy lassítja a vezeték javítására irányuló erőfeszítéseket.

Szintén a Politicónak nyilatjkozó egyik diplomata szerint António Costa, az Európai Tanács elnöke “elfogadhatatlannak„ nevezte Orbán viselkedését, és megsértette az EU együttműködésének alapját képező megállapodási feltételeket. Costa kiemelte, hogy korábban még egyik vezető sem lépte át “ezt a vörös vonalat”.

Az EUrologus szerint 20 ország vezetője szólalt fel és ítélte el Orbán Viktor magatartását.

A csütörtöki uniós csúcs egyik fő kérdése volt, sikerül-e Orbán Viktort rávenni arra, hogy zöld lámpát adjon az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitelcsomag folyósításának.