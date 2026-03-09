1p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Külpolitika Árutőzsdei termékek Olaj

Nem sok jót jelent, hogy Irán kész meghekkelni az olajpiacot

mfor.hu

Az olaj világpiaci árán keresztül rombolnának az elszánt iráni harcosok.

Az Iráni Forradalmi Gárda figyelmeztetést adott ki, miszerint a régió más pontjain található energetikai létesítmények is célponttá válhatnak, amennyiben folytatódnak az iráni üzemanyag- és energia-infrastruktúra elleni amerikai és izraeli légicsapások.

Az iráni állami média által közzétett és más hírügynökségek élő tudósításaiban is idézett nyilatkozatában a szervezet szóvivője kijelentette: Teherán eddig tartózkodott a hasonló lépésektől, de figyelmeztetett, hogy „hasonló akciókra fog sor kerülni a régióban”, hacsak a támadások meg nem szűnnek.

„Ha el tudják viselni a 200 dollár feletti hordónkénti olajárat, akkor folytassák ezt a játékot”

Közölte nemrég a fegyveres testület. (BBN)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Tesznek a bombákra: üzenet az ajatollah fiának megválasztása

Tesznek a bombákra: üzenet az ajatollah fiának megválasztása

Hiába minden amerikai fenyegetés, támadás. Üzenetet küldött Irán az új választottal.

Ali Hámenei utódját is célkeresztbe tette Izrael

Már Ali Hámenei utódját is célkeresztbe vette Izrael

Ali Hámenei utódjáról állítólag már döntés született.

Robert Fico elárulta, mit csinálna Magyar Péter győzelme esetén

Robert Fico elárulta, mit csinálna Magyar Péter győzelme esetén

Szlovákia kész blokkolni az Ukrajnának szánt háborús kölcsönt, és átvenni a stafétát Magyarországtól ebben, ha szükséges – jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök a közösségimédia-profilján vasárnap közzétett videóbejegyzésében.

Trump agyondicsérte és elismerte Venezuela új kormányfőjét

Trump agyondicsérte Venezuela új elnökét, aki hét és fél évig volt alelnök Maduro mellett

Az Egyesült Államok formálisan és jogilag is elismerte a Delcy Rodriguez vezette venezuelai kormányt – közölte Donald Trump amerikai elnök szombaton.

Amerikai zászló

Megtámadhattak egy amerikai nagykövetséget Európában

Az oslói amerikai nagykövetségnél éjjel egy óra körül történt hangos robbanás.

Kuvait

Egyre durvul a közel-keleti háború, találat ért egy kuvaiti felhőkarcolót is

Irán ismét az Arab-öböl menti országokat és Izraelt támadta éjjel, miközben Izrael is folytatta az Irán elleni légicsapásokat.

Przemyslaw Czarnek

Döntött a Fidesz szövetségese: vele akarják megnyerni a választást

Kiderült, hogy kit állít majd miniszterelnök-jelöltnek a Fidesz lengyelországi „testvérpártja”.

Donald Trump még súlyosabb támadásokat ígért Iránnak

Donald Trump még súlyosabb támadásokat ígért Iránnak

Megerősítette, hogy megadást vár el Irántól.

Rakétával lőttek szét az oroszok egy harkivi lakóházat

Rakétával lőttek szét az oroszok egy harkivi lakóházat

A halottak között két gyerek van.

Iráni elnök: ezentúl nem támadunk szomszédos országokat

Iráni elnök: ezentúl nem támadunk szomszédos országokat

Masoud Pezeshkian bocsánatot kért a szomszédos országoktól.

MFOR hírlevél

Friss

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168