Nem sok jót jelent, hogy Irán kész meghekkelni az olajpiacot

Az Iráni Forradalmi Gárda figyelmeztetést adott ki, miszerint a régió más pontjain található energetikai létesítmények is célponttá válhatnak, amennyiben folytatódnak az iráni üzemanyag- és energia-infrastruktúra elleni amerikai és izraeli légicsapások.

Az iráni állami média által közzétett és más hírügynökségek élő tudósításaiban is idézett nyilatkozatában a szervezet szóvivője kijelentette: Teherán eddig tartózkodott a hasonló lépésektől, de figyelmeztetett, hogy „hasonló akciókra fog sor kerülni a régióban”, hacsak a támadások meg nem szűnnek.

„Ha el tudják viselni a 200 dollár feletti hordónkénti olajárat, akkor folytassák ezt a játékot”

Közölte nemrég a fegyveres testület. (BBN)