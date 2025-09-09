Nem tanultak meg lettül, ezért kell elhagyniuk az országot

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Az orosz állampolgároknak lett nyelvvizsgát kell tenniük, de sokan nem jelentkeztek rá. Ők levelet kaptak: október 13-ig el kell költözniük Lettországból.

841 orosz állampolgárt utasít ki Lettország néhány héten belül – írja a lett LSM+.

A lett bevándorlási törvényt három éve változtatta meg az ország kormánya. Az új szabály szerint az orosz állampolgároknak A2-es szintű lett nyelvvizsgát kell tenniük ahhoz, hogy az országban maradhassanak. Az érintettek 46 százaléka átment a 2023-as nyelvvizsgán.

A kiutasítás határidejéről szóló hivatalos felszólítást azok kapták meg, akik nem reagáltak a törvényváltozásra, és nem jelentkeztek nyelvvizsgára. Nekik október 13-áig kell elhagyniuk Lettországot. Ugyan a nyelvvizsgákra egyre többen jelentkeznek, vannak, akik nyolcszor próbálkoztak sikertelenül. Az orosz állampolgárok egy része több évtizede él, dolgozik Lettországban.

Az őszi határidő csak az orosz állampolgárok egy részét érinti: jövő január és május között további 3400 ember számára jár le a határidő.

A Lettországban élő orosz állampolgárok nemzetbiztonsági átvilágításon is átestek. Az elmúlt két évben 327 orosz állampolgárt találtak veszélyesnek a lett hatóságok.

A magyar hatóságok is közreműködtek az elfogásában, hétfő délután vették őrizetbe. 

Terrortámadás történt Jeruzsálemben, többen meghaltak

Két terrorista autóbuszok utasaira támadt egy jeruzsálemi kereszteződésben hétfő reggel. A támadásban négyen meghaltak, több mint tízen megsebesültek, egy ember állapota továbbra is életveszélyes – jelentette az izraeli mentőszolgálat hétfő reggel.

Őrizetbe vettek Szicíliában három marokkói állampolgárt két magyar turista elleni nemi erőszak gyanújával – közölték pénteken a cataniai hatóságok a szicíliai sajtó jelentése szerint.

Átalakította kormányát pénteken Keir Starmer brit miniszterelnök, nem sokkal azután, hogy távozott tisztségéből eddigi miniszterelnök-helyettese, Angela Rayner.

Lemondott pénteken Angela Rayner eddigi brit miniszterelnök-helyettes, akiről a héten kiderült, hogy az előírtnál több tízezer fonttal kevesebb vagyonosodási adót fizetett egy nagyértékű ingatlan megvásárlása után.

