Nem tanultak meg lettül, ezért kell elhagyniuk az országot

841 orosz állampolgárt utasít ki Lettország néhány héten belül – írja a lett LSM+.

A lett bevándorlási törvényt három éve változtatta meg az ország kormánya. Az új szabály szerint az orosz állampolgároknak A2-es szintű lett nyelvvizsgát kell tenniük ahhoz, hogy az országban maradhassanak. Az érintettek 46 százaléka átment a 2023-as nyelvvizsgán.

A kiutasítás határidejéről szóló hivatalos felszólítást azok kapták meg, akik nem reagáltak a törvényváltozásra, és nem jelentkeztek nyelvvizsgára. Nekik október 13-áig kell elhagyniuk Lettországot. Ugyan a nyelvvizsgákra egyre többen jelentkeznek, vannak, akik nyolcszor próbálkoztak sikertelenül. Az orosz állampolgárok egy része több évtizede él, dolgozik Lettországban.

Az őszi határidő csak az orosz állampolgárok egy részét érinti: jövő január és május között további 3400 ember számára jár le a határidő.

A Lettországban élő orosz állampolgárok nemzetbiztonsági átvilágításon is átestek. Az elmúlt két évben 327 orosz állampolgárt találtak veszélyesnek a lett hatóságok.