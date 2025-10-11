Nem tétlenkedik Orbán Viktorék cseh szövetségese

Megállapodtak az alakuló cseh kormány pártjai arról, hogy mely minisztériumokért mely párt felel majd. A megállapodásokról Andrej Babiš, az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) párt vezetője péntek este tett bejelentést az X-en, a legtöbb szavazatot megszerző párt fejeként várhatóan miniszterelnök lesz.

A kabinet tizenhat főből fog állni, konkrét nevek azonban még nem hangoztak el az MTI szerint. Az ANO a kormányfőn kívül nyolc minisztert ad majd a megállapodás szerint. A Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) párt politikusai három minisztériumot vezetnek majd, és ők adhatják a parlament alsóházának vezetőjét is. Az Autósok négy minisztériumot kaphatnak. Babiš azt mondta, úgy tervezték, hogy péntekig megállapodnak a tárcák elosztásáról, és hogy ezzel ezt sikeresen meg is tették.

Andrej Babiš és az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) öröme a választási győzelem után

Fotó: Facebook/Andrej Babiš

Az SDP vezetője Tomio Okamura azt írta, hogy ők vezetik majd a védelmi minisztériumot, az agrártárcát és a közlekedési tárcát. Ők politikusok helyett szakértőket akarnak jelölni tárcavezetőknek. Az új kormányban nem lesznek európai ügyekért, jogalkotásért, és ezen kívül tudományért, kutatásért és innovációért felelős miniszterek sem. A koalíciós tárgyalások a jövő héten folytatódnak a szakpolitikai kérdésekről.

A múlt hét végén tartották cseh parlamenti választást, amit Orbán Viktor szövetségese, Andrej Babiš nyert. Az általa vezetett ANO párt szintén tagja a Patrióták Európáért (PfE) európai pártcsaládnak. A cseh választások utáni helyzettel korábban mi is több cikkben foglalkoztunk.