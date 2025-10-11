Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p
Külpolitika Csehország Választás

Nem tétlenkedik Orbán Viktorék cseh szövetségese

mfor.hu

Elosztották a minisztériumokat.

Megállapodtak az alakuló cseh kormány pártjai arról, hogy mely minisztériumokért mely párt felel majd. A megállapodásokról Andrej Babiš, az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) párt vezetője péntek este tett bejelentést az X-en, a legtöbb szavazatot megszerző párt fejeként várhatóan miniszterelnök lesz.

A kabinet tizenhat főből fog állni, konkrét nevek azonban még nem hangoztak el az MTI szerint. Az ANO a kormányfőn kívül nyolc minisztert ad majd a megállapodás szerint. A Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) párt politikusai három minisztériumot vezetnek majd, és ők adhatják a parlament alsóházának vezetőjét is. Az Autósok négy minisztériumot kaphatnak. Babiš azt mondta, úgy tervezték, hogy péntekig megállapodnak a tárcák elosztásáról, és hogy ezzel ezt sikeresen meg is tették.

Andrej Babiš és az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) öröme a választási győzelem után
Andrej Babiš és az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) öröme a választási győzelem után
Fotó: Facebook/Andrej Babiš

Az SDP vezetője Tomio Okamura azt írta, hogy ők vezetik majd a védelmi minisztériumot, az agrártárcát és a közlekedési tárcát. Ők politikusok helyett szakértőket akarnak jelölni tárcavezetőknek. Az új kormányban nem lesznek európai ügyekért, jogalkotásért, és ezen kívül tudományért, kutatásért és innovációért felelős miniszterek sem. A koalíciós tárgyalások a jövő héten folytatódnak a szakpolitikai kérdésekről.

A múlt hét végén tartották cseh parlamenti választást, amit Orbán Viktor szövetségese, Andrej Babiš nyert. Az általa vezetett ANO párt szintén tagja a Patrióták Európáért (PfE) európai pártcsaládnak. A cseh választások utáni helyzettel korábban mi is több cikkben foglalkoztunk.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Mozgásba lendült a Gázai övezet, elindulhatott a Trump-terv

Mozgásba lendült a Gázai övezet, elindulhatott a Trump-terv

Donald Trump szerint elindult a béketerv megvalósítása.

Macron meggyőző volt: visszahívta a lemondott kormányfőt

Macron meggyőző volt: visszahívta a lemondott kormányfőt

Emmanuel Macron francia államfő ismét Sébastien Lecornut nevezte ki miniszterelnöknek péntek este – jelentette be az elnöki hivatal.

María Corina Machado

Donald Trumpra is számít a szabadság kivívásában az új Nobel-békedíjas

Hatalmas elismerésnek nevezte az idei Nobel-békedíj kitüntetettje, María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető pénteken, hogy ő veheti át idén a kitüntetést.

Lángoló panelház Ukrajnában

Így lángolt egy ukrán panelház egy orosz légicsapást követően

Több mint 450 drónnal és több mint 30 rakétával támadta Oroszország az éjjel Ukrajna több települését, köztük a fővárost, Kijevet is „azzal a céllal, hogy megfosszák az ukránokat mindattól, ami a normális élethez szükséges” – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken a Telegramon.

Az egekig dicsérte Trumpot a Fehér Ház azután, hogy nem ő kapta a Nobel-békedíjat

Az egekig dicsérte Trumpot a Fehér Ház azután, hogy nem ő kapta a Nobel-békedíjat

Szerintük az amerikai elnök hegyeket tud megmozgatni az akarata puszta erejével.

Egy lépéssel közelebb került Izrael a túszok kiszabadításához

Egy lépéssel közelebb került Izrael a túszok kiszabadításához

Izraeli idő szerint péntek délig visszavonul a tűzszüneti megállapodás első szakaszának megállapodása szerinti új vonalakra az izraeli hadsereg a Gázai övezetben – közölte a hadsereg.

A venezuelai ellenzék vezető politikusa, María Corina Machado

A venezuelai ellenzék vezéralakja kapta a Nobel-békedíjat

María Corina Machadonak száműzetésben kellett élnie, mert halálos fenyegetéseket kapott. Venezuelában maradt, és ezzel milliókat inspirált arra, álljanak ki az ország autoriter vezetésével szemben.

Kis-Benedek József

Kis-Benedek József: nemzetbiztonsági érdekeket sért a magyar külpolitika – Klasszis Podcast

Világháború nem lesz, az orosz-ukrán háború ugyanakkor nem csendesedik, és mintha visszatért volna a hidegháború, jelentette ki Kis-Benedek József a Klasszis Média műsorában, a Klasszis Podcastban. A biztonságpolitikai szakértő, a Magyar Tudományos Akadémia hadtudományi bizottságának a tagja szerint Oroszország a Szovjetunió korábbi területeit szeretné fennhatósága alá vonni, ugyanakkor aligha fog egy NATO-tagországot megtámadni. „Az oroszok nem buták”, fogalmazott.       

Visszapattant Ursula von der Leyenről a két bizalmatlansági indítvány

Két indítványról is szavazott az Európai Parlament. Mindkettő esetében sok voks hiányzott ahhoz, hogy végül sikerrel járjon.

Nem válaszolt a hazánkból felszálló gép, riadót fújtak Ausztriában

Nem válaszolt a hazánkból felszálló gép, riadót fújtak Ausztriában

Egy Magyarországról Dublinba tartó géphez vadászrepülőt riasztottak nyugati szomszédunkban.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168