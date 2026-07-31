Nem tévedtek a lengyelek az orosz légtérsértéssel kapcsolatban

Marcin Kozak, a lublini ügyészség szóvivője pénteki sajtótájékoztatóján elmondta: a helyszínen talált roncsok és a helyszíni szemle során rögzített bizonyítékok vizsgálata során „minden kétséget kizáróan” megállapították, hogy a becsapódott eszköz egy H-101-es robotrepülőgép volt.

Hozzátette: a rakétát 2026 második negyedévében gyártották a moszkvai régióban, további részleteket azonban a folyamatban lévő nyomozásra tekintettel nem közölt.

A légi eszköz csütörtök hajnalban repült be Lengyelország légterébe, majd az ország keleti részén, egy lakatlan területen csapódott a földbe. Az incidens miatt a NATO és benne Lengyelország aktiválta légi és szárazföldi védelmi rendszereit, több európai politikus pedig szolidaritását fejezte ki Lengyelországgal. A lengyel külügyminisztérium bekérette az orosz nagykövetet, amiről laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár számolt be.