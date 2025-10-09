Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p
Külpolitika Ausztria

Nem válaszolt a hazánkból felszálló gép, riadót fújtak Ausztriában

mfor.hu

Egy Magyarországról Dublinba tartó géphez vadászrepülőt riasztottak nyugati szomszédunkban.

Ausztria légterében, ezért 11:50-kor két Eurofighter vadászgépet riasztottak hozzá – közölte az X-en Michael Bauer, az osztrák védelmi minisztérium sajtószóvivője. A gépek fel is szálltak, de végül 11:57-kor helyreállt a rádiókapcsolat, így a küldetést leállították – írja a Telex.

A Kronen Zeitung szerint 14:44-kor a vadászgépek ismét felszálltak, újra a rádiókapcsolat hiánya miatt: akkor egy Antalyából Amszterdamba tartó Boeing 737-est nem tudtak elérni eleinte, majd végül akkor is sikerrel jártak.

A szerdai bevetés nem számít elszigetelt esetnek: az osztrák légierő vadászgépeinek körülbelül hét-tíz naponta fel kell szállniuk, hogy ellenőrizzék a gyanús vagy elérhetetlen repülőgépeket.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Izrael és a Hamász megállapodott a gázai tűzszünetben és a túszok visszaadásában

Izrael és a Hamász megállapodott a gázai tűzszünetben és a túszok visszaadásában

Izrael és a Hamász bejelentette, hogy megállapodtak a régóta várt tűzszüneti és túszmegállapodásban, amely Donald Trump amerikai elnök tervének első fázisa, amelynek célja a több mint 67 ezer ember halálát okozó és a Közel-Keletet átalakító gázai háború lezárása.

Szijjártó Péter keményen odaszólt a lengyel miniszterelnöknek

Szijjártó Péter keményen odaszólt a lengyel miniszterelnöknek

Arra reagálva, hogy Lengyelország nem adja ki Volodimir Z.-t.

Trump egészen meredek lépésre készül?

Trump egészen meredek lépésre készül?

Az elnök polgármestert és kormányzót börtönözne be. 

Vlagyimir Putyin beszámolt a háború állásáról

Vlagyimir Putyin beszámolt a háború állásáról

Csaknem ötezer négyzetkilométer területet foglalt el idén az orosz hadsereg az ukrajnai háborúban – jelentette be Vlagyimir Putyin orosz elnök.

Már megint kiesett a bot Orbán Viktor kezéből Brüsszelben?

Már megint kiesett a bot Orbán Viktor kezéből Brüsszelben?

Beadta a derekát a magyar kormány egy újabb Oroszország elleni szankció ügyében.

Macront is maga alá temetheti a legújabb francia kormányválság

Macront is maga alá temetheti a legújabb francia kormányválság

Új elnökválasztás is jöhet Franciaországban?

A legnagyobb orosz lőszergyárra másodszor mértek csapást az ukránok

A legnagyobb orosz lőszergyárra másodszor mértek csapást az ukránok

Az ukrán erők október 6-án éjszaka csapást mértek az orosz állami tulajdonú Szverdlov gyárra, amely az ország egyik fő robbanóanyag- és lőszergyártója, jelentette az ukrán vezérkar.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kétoldalú megbeszélésen Kuvaitvárosban

Szijjártó Péter az arab országokkal való európai együttműködést szorgalmazza

A külgazdasági és külügyminiszter az Európai Unió és az Öböl Menti Együttműködési Tanács (GCC) közös külügyminiszteri ülését követően arról számolt be Kuvaitvárosban, hogy az ukrajnai és a közel-keleti fegyveres konfliktusban az a közös, hogy „a béke reményét mindkét helyen úgy hívják, hogy Donald Trump”.

Trump szerint előrelépés történt a gázai túszokkal kapcsolatban

Trump szerint előrelépés történt a gázai túszokkal kapcsolatban

Az amerikai elnök szerint jól haladnak a tárgyalások.

Szijjártó Péter barátai már le is csaptak a „külföldi ügynökökre” – könnygáz, vízágyú, letartóztatások, ítéletek

„Egyikük sem fogja megúszni büntetlenül” – mondta a grúz miniszterelnök a tiltakozókról.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168