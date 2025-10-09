Nem válaszolt a hazánkból felszálló gép, riadót fújtak Ausztriában

Ausztria légterében, ezért 11:50-kor két Eurofighter vadászgépet riasztottak hozzá – közölte az X-en Michael Bauer, az osztrák védelmi minisztérium sajtószóvivője. A gépek fel is szálltak, de végül 11:57-kor helyreállt a rádiókapcsolat, így a küldetést leállították – írja a Telex.

A Kronen Zeitung szerint 14:44-kor a vadászgépek ismét felszálltak, újra a rádiókapcsolat hiánya miatt: akkor egy Antalyából Amszterdamba tartó Boeing 737-est nem tudtak elérni eleinte, majd végül akkor is sikerrel jártak.

A szerdai bevetés nem számít elszigetelt esetnek: az osztrák légierő vadászgépeinek körülbelül hét-tíz naponta fel kell szállniuk, hogy ellenőrizzék a gyanús vagy elérhetetlen repülőgépeket.