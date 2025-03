Nem várt sokat, már újra neki is ment Ukrajnának és az EU-nak Szijjártó Péter

„Ezért tisztelettel annak a tisztázására kérném Önt, hogy az Európai Bizottság továbbra is érvényesnek tartja-e a négypontos garanciát, illetve hogy tájékoztasson arról, milyen lépéseket tesznek e garanciák fenntartása érdekében” – írta.

„Másodszor, az Európai Bizottság garanciát adott arra is, hogy Ukrajna nem fogja megtámadni az EU-ba irányuló energiaszállításért felelős infrastruktúrát. Azonban mélységes sajnálatunkra Ukrajna dróntámadást intézett a Török Áramlat Russzkaja nevű kompresszorállomása ellen február 28-án éjjel. A Török Áramlat biztonsága kulcsfontosságú Magyarország gázellátása szempontjából”

Kiemelte: először is, a brüsszeli testület vállalta, hogy az ukrajnai gáztranzit újraindításáról hazánk bevonásával fognak tárgyalni, viszont a magyar kormányt végül a többszöri kérése ellenére sem hívták meg ezen egyeztetésekre.

A tárcavezető a Kaja Kallasnak küldött levelében mindenekelőtt arra emlékeztetett, hogy az Európai Bizottság az Oroszországgal szembeni gazdasági szankciók újabb féléves meghosszabbításakor január 27-én négy pontban adott garanciát arra, hogy biztonságban lesz Magyarország energiaellátása Ukrajna vonatkozásában, és ezek közül kettőt már meg is szegtek.

A miniszter szerint már két Magyarországnak adott garanciát is megsértettek, ennek pedig következményei lesznek a magyar álláspont tekintetében.

