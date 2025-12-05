1p

Külpolitika Ukrajna

Nem verték agyon Sebestyén Józsefet az ukrajnai nyomozás szerint

mfor.hu

Betegségben halt meg.

Nem talált bűncselekményre utaló nyomot Sebestyén József kárpátaljai magyar férfi halálával összefüggésben a Kárpátaljai Megyei Főügyészség, a nyomozást még szeptemberben lezárták – tudta meg a 24.hu. Az ukrajnai nyomozás adatai szerint a férfi egy régóta meglévő betegség következtében halhatott meg.

„A nyomozás során megállapították, hogy Sebestyén kórházi kezelés alatt állt, és azt is vizsgálták, hogy megfelelő kezelésben részesült, és nem merült fel mulasztás az orvosi személyzet részéről” – közölték a lappal.

A kárpátaljai magyar férfi nyáron halt meg, akkor mindössze annyit lehetett tudni, hogy a mozgósítása után néhány nappal kórházba került, és meghalt.

Zelenszkij veszélyben? Az amerikai árulásról szól egy kiszivárgott dokumentum

Zelenszkij veszélyben? Az amerikai árulásról szól egy kiszivárgott dokumentum

A kemény bírálat a francia elnökhöz köthető. 

Itt az újabb fordulat a korrupcióval vádolt korábbi EU-s külügyi főképviselő ügyében

Visszaadja a diplomataképző igazgatói székét.

Olyanokat mondott egy uniós vezető, hogy Orbán Viktor már fogalmazhatja a dísztáviratot

Olyanokat mondott egy uniós vezető, hogy Orbán Viktor már fogalmazhatja a dísztáviratot

Az orosz vagyonról és a háborúról mondott keresetlen szavakat a belga kormányfő. 

Szép szavakat váltott a kínai elnökkel Emmanuel Macron

Együtt is működnének.

Trump sem tudja, merre tovább Putyinnal

Trump sem tudja, merre tovább Putyinnal

Nincs egyértelmű út a béke felé.

Több milliárd euró értékű fegyvercsomagot kaphat Ukrajna a NATO-főtitkár szerint

Több milliárd euró értékű fegyvercsomagot kaphat Ukrajna a NATO-főtitkár szerint

Több európai ország is százmillió eurós nagyságrendű összeget adott a NATO kezdeményezéséhez, amelyben amerikai fegyvereket vásárolnának Ukrajnának. Franciaország szerint azonban inkább az európai fegyvergyártást kellene támogatni.

Robbanás a Barátság kőolajvezetéknél: Orbán Viktor is reagált

Robbanás a Barátság kőolajvezetéknél: Orbán Viktor is reagált

A Barátság kőolajvezeték oroszországi szakaszán történt robbanás, közölte az ukrán hírszerzés. Egy távirányítású robbanószerkezetet hoztak működésbe.

Hiába tárgyaltak? Kellemetlen hír jött az ukrajnai békekötésről

Hiába tárgyaltak? Kellemetlen hír jött az ukrajnai békekötésről

Nem közeledtek az álláspontok.

Az EU is megszólalt a mai Witkoff-Putyin találkozóval kapcsolatban

Az EU is megszólalt a mai Witkoff-Putyin találkozóval kapcsolatban

Az Európai Unió külpolitikai főképviselője szólalt meg.

Az oroszok bevehették Pokrovszkot és tovább nyomulnak előre

Az oroszok bevehették Pokrovszkot és tovább nyomulnak előre

Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőn bejelentette, hogy az orosz erők elfoglalták a Donyeck megyei Pokrovszkot és a Harkiv megyei Vovcsanszkot. Ukrajna részben tagadta az orosz állításokat.

