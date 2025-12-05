Nem verték agyon Sebestyén Józsefet az ukrajnai nyomozás szerint

Nem talált bűncselekményre utaló nyomot Sebestyén József kárpátaljai magyar férfi halálával összefüggésben a Kárpátaljai Megyei Főügyészség, a nyomozást még szeptemberben lezárták – tudta meg a 24.hu. Az ukrajnai nyomozás adatai szerint a férfi egy régóta meglévő betegség következtében halhatott meg.

„A nyomozás során megállapították, hogy Sebestyén kórházi kezelés alatt állt, és azt is vizsgálták, hogy megfelelő kezelésben részesült, és nem merült fel mulasztás az orvosi személyzet részéről” – közölték a lappal.

Kapcsolódó cikk Ukrán ombudsman: nem verték agyon Sebestyén Józsefet A kormánykommunikáció szerint agyonverték.

A kárpátaljai magyar férfi nyáron halt meg, akkor mindössze annyit lehetett tudni, hogy a mozgósítása után néhány nappal kórházba került, és meghalt.