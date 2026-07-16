Nem volt elég a fordítás, az argentin játékosok a lefújás után is provokálták az angolokat

Megosztó feliratot tartottak maguk elé az argentin játékosok az Anglia ellen 2-1-re megnyert világbajnoki elődöntő után – számolt be a Reuters. A „Las Malvinas son Argentinas” azt jelenti, hogy az általuk vitatott hovatartozású, de az Egyesült Királysághoz tartozó Falkland-szigeteket Argentína részének tekintik.

Ez szembemegy a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) szabályzatával, amely tiltja a hasonló, politikai tartalmú feliratokat a stadionokban. A FIFA csütörtök reggelig nem reagált az ügyre.

Az Atlanti-óceán déli részén található Falkland-szigetek miatt háború tört ki Argentína és az Egyesült Királyság között 1982-ben. Az összecsapásokban 649 argentin és 255 brit katona vesztette életét. Az Egyesült Királyság visszavette az irányítást a terület felett, 2013-ban pedig egy népszavazáson a helyiek is kitartottak a brit fennhatóság mellett. Argentína azonban illegálisnak tartja a britek 1833-as megjelenését a szigetvilágban.

Az argentin játékosok közül Lisandro Martinez és ​Giovani Lo Celso ​tartotta a kezében a molinót, amelynek eredetéről nincs információ.