Nem zárta ki az orosz érintettséget a dán miniszterelnök a koppenhágai drónincidensben

Amikor a DR újságírója megkérdezte a dán miniszterelnököt, hogy az incidens összefüggésbe hozható-e Oroszországgal, meglehetősen óvatos hangot ütött meg, de azt mondta:

„Nem zárhatom ki, hogy Oroszország az. Láttunk drónokat Lengyelország felett, amelyeknek nem lett volna szabad ott lenniük. Láttunk aktivitást Romániában. Láttunk megsértéseket az észt légtérben. Láttunk hackertámadásokat európai repülőtereken a hétvégén” – mondat Mette Frederiksen dán miniszterelnök a DR tudósítójának, amiről a The Guardian is beszámolt.

Koppenhága békésnek tűnte eddig

Fotó: archív

„Most Dániában is voltak drónok, és úgy tűnik, hogy Oslóban és Norvégiában is voltak drónok. Ezért csak azt mondhatom, hogy véleményem szerint ez egy komoly támadás a kritikus dán infrastruktúra ellen.”

Hozzátette, hogy a szándék az lehetett, hogy „zavart, nyugtalanságot és aggodalmat keltsenek; megnézzék, meddig lehet eljutni, és teszteljék a határokat”.

Az EU szóvivője is hasonlót sejt

Az EU szóvivője Anitta Hipper szerint a dániai és norvégiai drónincidensek az orosz viselkedés mintájára illeszkednek.

A hétfő esti dániai és norvégiai incidensekre reagálva azt mondta, hogy az incidensek az „elvetemült” orosz cselekedetek mintáiára illeszkednek.

Azt mondta: „Láttuk az incidenst, és teljes mértékben szolidaritást vállalunk Dániával, de Norvégiával is... és már most elismerésünket fejezzük ki nekik a gyors fellépésért, de még várnunk kell a végeredményre.

Amit az elmúlt hetekben láttunk, az Oroszországra mutat a legalább három tagállamban – először Lengyelországban, majd Romániában és legutóbb Észtországban – elkövetett felelőtlen cselekedeteik tekintetében.

Nem „véletlenül” sértették meg az EU-tagállamok légterét, hanem ez az európai légtér szándékos megsértése volt, és itt egyértelmű mintát látunk – fogalmazott. Oroszország teszteli az európai határokat, vizsgálja az elszántságunkat és aláássa a biztonságunkat – tette hozzá az EU szóvivője.

Oroszország tagad

Eközben Oroszország tagadta, hogy köze lenne a koppenhágai repülőtér légterének órákra történő lezárására kényszerítő drónrepülésekhez, miután Dánia miniszterelnöke kijelentette, hogy nem zárhatja ki az orosz érintettséget – jelentette az AFP.