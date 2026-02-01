Nemcsak az amerikaiaknak fájna az iráni válaszcsapás?

Regionális konliktus robbanna ki, ha az Egyesült Államok csapást mérne Iránra – figyelmzetett Ali Hámenei ajathollah, Irán legfelsőbb vezetője vasárnap a Reuters tudósítása szerint.

„[Trump] rendszeresen azt mondja, hogy hajókat hozott. Az iráni népet nem fogják megijeszteni ezek a dolgok, az iráni embereket nem fogják felkavarni ezek a fenyeetések. Nem mi vagyunk a kezdeményezők, és nem akarunk megtámadni egy országot se, de az iráni nemzet erős csapást mér bárkire, aki megtámadja és zaklatja”

- fogalmazott az ajatollah.

Az Egyesült Államok jelentős erőket összpontosított a térségben, és sok elemző számít arra, hogy valamilyen formában a tavalyi, a nukleáris létesítmények elleni csapások után újra támadásokat indíthat Irán ellen az amerikai haderő.

Kapcsolódó cikk Egyre nagyobb a feszültség Irán körül, a piac is tart az amerikai beavatkozástól Irán válasza odacsaphat az olajpiacnak.

Teheráni források szerint Irán nyitott a diplomáciai rendezésre, de csak abban az esetben, ha a megegyezés nem korlátozza az ország védelmi képességeit.