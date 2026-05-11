Nemcsak Magyarországnál ketyeg az óra: itt is több százmilliónyi EU-s pénz veszhet el

Hat ország több mint 700 millió eurót veszíthet el az Európai Unió Nyugat-Balkánra vonatkozó növekedési tervéből, ha június 30-ig nem teljesítik a támogatások lehívásához szükséges reformfeltételeket – írta hétfőn a Jutarnji List című horvát napilap.

Az újság szerint Albánia, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia, Koszovó, Montenegró és Szerbia összesen 710,8 millió euró elvesztését kockáztatja. Ez a 2024 és 2027 közötti időszakra szóló, hatmilliárd eurós uniós növekedési terv csaknem 12 százaléka.

Kapcsolódó cikk Magyar Péterék kemény feladatot kaptak: ketyeg az óra az EU-s pénzekért A határidők nem csúsznak tovább.

A legtöbb pénzt Bosznia-Hercegovina veszítheti el, 373,9 millió eurót. Szerbia legalább 108,7 millió euró, de akár 135,8 millió euró támogatást is veszíthet. Albánia 97,7 millió, Koszovó 68,8 millió, Észak-Macedónia 49,2 millió, Montenegró pedig 15,1 millió eurótól eshet el.

A Jutarnji List azt írta: az Európai Bizottság arra figyelmeztetett, hogy a támogatások kifizetése a vállalt reformok teljesítésétől függ. A feltételek között szerepel a közigazgatási reformok végrehajtása, a jogállamiság tiszteletben tartása és az uniós források felhasználásának ellenőrzése.

Mi lesz, ha nem nyitják meg a pénzcsapokat?

Fotó: Depositphotos

A bosnyákok vannak a legnagyobb gondban

A horvát napilap szerint Albánia, Montenegró és Észak-Macedónia eddig a legsikeresebb a pénzek lehívásában, míg Bosznia-Hercegovina még a minimális feltételeket sem teljesítette. Szerbia újabb kifizetéseiről az Európai Bizottság még vizsgálja, teljesültek-e a szükséges feltételek.

Kapcsolódó cikk A Tisza nem tud minden pénzt hazahozni Brüsszelből? A Bizottság tisztában van a speciális helyzettel.

A határidőre fel nem használt forrásokat azok az országok kaphatják meg, amelyek teljesítik reformvállalásaikat.

Luigi Soreca, az EU bosznia-hercegovinai nagykövete és különleges képviselője arra figyelmeztetett, hogy Bosznia-Hercegovina elveszítheti a neki járó források jelentős részét, ha a hatóságok nem tesznek sürgős lépéseket a reformprogram végrehajtására. Nemanja Starovic szerb európai integrációs miniszter a szerb sajtóban cáfolta az uniós források befagyasztásáról szóló értesüléseket. Közlése szerint az Európai Bizottság a kifizetések feltételeinek teljesítését vizsgálja.