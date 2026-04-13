2p
Külpolitika Izrael Orbán Viktor

Nemcsak Putyinnak, hanem Netanjahunak is nagyon rosszul jött Orbán Viktor bukása

mfor.hu

Izraelben a hírek élén állt vasárnap este a magyarországi parlamenti választás eredménye, Orbán Viktor veresége.

A Jediót Ahronót című újság legnépszerűbbnek tekintett hírportálja, a ynet „politikai földrengés” címmel közölte az „Orbán Viktor tizenhat éves uralmának véget vető vereséget” a szavazatok kilencven százalékának megszámlálása után.

A médium hangsúlyozta, hogy Benjámin Netanjahu közeli szövetségese vesztett, és hogy Jeruzsálemben attól tartanak, Izrael elveszíti azt a vétót, amely megvédte az Európai Unióban a szankcióktól. (Ezt a megszállt Ciszjordániában a palesztinok ellen elkövetett erőszak miatt vetette ki vagy tervezte kivetni az EU, amely a gázai háború – emberi jogi szervezetek szerint népirtás – miatt is számos alkalommal kritizálta az izraeli vezetést, szemben az Orbán-kormánnyal – a szerk.)    

A Walla hírportál azt emelte ki, hogy sok magyarnak elege volt három év gazdasági stagnálás és a megélhetési költségek meredek emelkedése után, miközben beszámolók szóltak arról, hogy a kormányhoz közel álló oligarchák tovább növelték hatalmas vagyonukat.

A Maárív címében Magyar Péter híveinek „ruszkik haza” skandálását hangsúlyozta, és jelezte, hogy „Orbán mandátumának vége várhatóan drámai hatással lesz egész Európára”.

A Háárec című újság honlapja arról számolt be, hogy Magyar Péter megígérte a demokratikus fékek és ellensúlyok rendszerének a helyreállítását és az Európai Uniós és a NATO erős szövetségesi rendszer helyreállítását Magyarországon.

(MTI)

