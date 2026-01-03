Nemhogy béke lenne, itt van az újabb háború?

2p
Az Egyesült Államok elismerte, a venezuelai robbantásokat az okozta, hogy Trump rendelt el csapásokat venezuelai helyszínek, köztük katonai létesítmények ellen.

Mint arről beszámoltunk, Venezuela fővárosának több pontján is robbanások történtek. Számos, szinte egyidejű jelentés érkezett robbanásokról Caracas több pontjáról, köztük katonai létesítményekről is. A szemtanúk beszámolói szerint a város központjában található La Carlota katonai repülőtér és Fuerte Tiuna fő katonai bázis is érintett volt, és mindkét helyen videó is kering a robbanásokról.

Trump elnök csapásokat rendelt el venezuelai helyszínek, köztük katonai létesítmények ellen – közölték amerikai tisztviselők a BBC amerikai partnerével, a CBS News-szal. 

A venezuelai kormány elutasítja és elítéli az amerikai katonai agressziót. Hivatalos közleményükben azt írják, hogy 

„Venezuela elutasítja, elítéli és elítéli a nemzetközi közösség előtt az Amerikai Egyesült Államok jelenlegi kormánya által a venezuelai terület ellen elkövetett rendkívül súlyos katonai agressziót.”

A venezuelai elnök szükségállapotot hirdetett, és elítélte a támadásokat, mint az Egyesült Államok kísérletét az ország olaj- és ásványkincseinek elvételére. Nicolás Maduro „aláírta és elrendelte a külső zavargás állapotát kihirdető rendelet végrehajtását az ország egész területén”. Azt is elrendelte, hogy minden nemzetvédelmi tervet „a megfelelő időben és a megfelelő körülmények között” hajtsanak végre. Felszólították „az ország összes társadalmi és politikai erejét, hogy aktiválják a mozgósítási terveket és ítéljék el ezt az imperialista támadást”.

