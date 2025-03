Nemzetközi elfogatóparanccsal vadásznának Orbán Viktor balkáni szövetségesére

A magyar kormány szempontjából különösen fontos, hogy az Egyesült Államok rendkívül rossz szemmel nézi Dodik tevékenységét, Trump külügyminisztere, Marco Rubio is elítélte azt.

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, a VSquare oknyomozó portál kiderítette, hogy a Terrorelhárítási Központ (TEK) fegyveresei az eredeti célként megnevezett közös gyakorlatozás és kiképzés helyett azért voltak Boszniában, mert a feladatuk Dodik letartóztatásának megakadályozása és a boszniai Szerb Köztársaság elnökének kimenekítése lett volna. Az oknyomozó portál információ szerint TEK vezetőinek azután lett kiadva a feladat, miután Dodik februárban Orbán Viktornál járt a Karmelitában. A VSquare információi szerint a Terrorelhárítási Központ négy operatív és egy felderítőegységet, mintegy hetven embert küldött Banja Lukába.

Az „Orbán Viktor barátja” kifejezés nem véletlen: Milorad Dodik és Orbán Viktor szoros szövetségesek, az Orbán-kormány több százmillió forintos gazdasági támogatást nyújtott a boszniai Szerb Köztársaságnak, különösen mezőgazdasági és gazdaságfejlesztési projektekre. Orbán politikailag is támogatja Dodikot az EU-val és a boszniai központi vezetéssel való konfliktusaiban, miközben Dodik rendszeresen dicséri Orbán szuverenista politikáját és a nyugati befolyással szembeni álláspontját.

A portál szerint Milorad Dodik hétfőn lépett be Bosznia-Hercegovinából Szerbiába annak ellenére, hogy Boszniában elfogatóparancs van ellene érvényben. A boszniai határőrség vizsgálja, ki követte el a mulasztást, és hogyan tudott a boszniai szerb elnök kilépni az országból; de a feltételezések szerint Milorad Dodik egy kisebb határátkelőt használt, a küldöttsége pedig megkülönböztető jelzést használt.

A bíróság megerősítette, hogy az Interpol helyi irodájának továbbították a kérelmet, amelyben az áll, hogy adjanak ki nemzetközi elfogatóparancsot a boszniai szerb köztársaság elnöke, illetve Nenad Stevandic, a szerb országrész parlamentjének elnöke ellen, mert a belföldi elfogatóparancs ellenére átlépték a boszniai határt. A cikk emlékeztett, a nemzetközi elfogatóparancsot akkor adják ki, ha azt az Interpol lyoni központjában is jóváhagyják.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!