Népirtással vádolja a Netanjahu-kormányt Törökország

Az elfogatóparancs Benjámin Netanjahu mellett több magasrangú miniszterre is vonatkozik így Israel Katz védelmi miniszterre, Itamar Ben-Gvir nemzetbiztonsági miniszterre, valamint Eyal Zamir altábornagyra, a hadsereg vezérkari főnökére, adta hírül a The Guardian az isztambuli ügyészség közlésére hivatkozva.

A török hatóság - számos emberi jogi szervezethez hasonlóan – népirtással és emberiség elleni bűntettekkel vádolja a vezetőket, szerintük Izrael szisztematikusan követte el mindezt a Gázai övezetben.

Izrael pr-fogásnak minősítette a bejelentést, és visszautasítja a vádakat.

A közlemény kitér a Török-Palesztin Barátság Kórházra, amelyet Törökország épített a Gázai övezetben, és amelyet állítása szerint Izrael idén márciusban lebombázott.

Az övezetben jelenleg egy törékeny tűzszünet van érvényben, amely Donald Trump amerikai elnök béketerve nyomán jött létre.