Netanjahu: Európa belső részét is elérhetik Irán rakétái

„Európa belső részére is képes csapást mérni Irán” – mondta Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök vasárnap. Hozzátette: Irán egy interkontinentális ballisztikus rakétát indított az Indiai-óceánban lévő Diego Garcia szigetcsoport felé, és hasonló típusú rakétával elérhetik az európai fővárosokat is. Az alapvetően brit, de amerikaiak által bérelt Diego Garcia négyezer kilométerre található Irántól – írja az Iran International.

Az izraeli kormányfő arra szólította fel a világ vezetőit, hogy csatlakozzanak az Egyesült Államokhoz, és segítsék az Iránnal szemben folytatott harcot, mert úgy látja: a fenyegetés nem csak a régió, hanem az egész világ biztonságát érinti.

Lerombolhatják a Litáni folyó hídjait

Tel-Avivban és környékén tizenöt embert sebesített meg egy iráni kazettás rakéta, közülük egyet súlyosan – írja az MTI. Egy tel-avivi lakóépület a találat hatására összeomlott, egyik fala a közeli autókra esett. A számos kisebb bombára széthulló kazettás rakéta részei Tel-Aviv központi területén, valamint a szomszédos Ramat-Ganban és Petah Tikván csapódtak be. A Tel-Avivon végighaladó Ajalon autópályán is történt becsapódás.

A Nemzetbiztonsági Tanulmányok Intézete (INSS) szerint az Irán elleni izraeli-amerikai hadművelet kezdete óta 322 támadási hullám érte Izraelt. A becslések szerint az Iránból elindított mintegy 940 rakétából körülbelül 370 bejutott az izraeli légtérbe, és több mint 550 drónt is elindítottak Izrael ellen.

Ezzel párhuzamosan eddig több mint 788 támadási hullám indult Izrael ellen Libanonból, összesen több mint kétezerötszáz rakétával vagy drónnal. Az INSS szerint Iránban több mint ötven vezetőt likvidáltak, Libanonban pedig több mint 570 fegyverest.

Jiszráel Kac izraeli védelmi miniszter vasárnap bejelentette: Benjámin Netanjahu miniszterelnökkel közösen a dél-libanoni Litáni folyó összes hídjának azonnali lerombolására utasította a hadsereget, hogy ezzel megakadályozzák a Hezbollah fegyvereseinek és fegyvereinek déli irányú mozgását. Az izraeli hadsereg azt is közölte, hogy likvidálták a Hezbollah Radvan nevű elit kommandójának parancsnokát Dél-Libanonban szombaton.

Elrendelték a határ menti libanoni falvakban lévő házak lerombolásának felgyorsítását is, hogy meghiúsítsák az izraeli települések elleni támadásokat.

Az izraeli hadsereg több mint 8500 célpontot támadott Iránban. Az iráni indítóállások és a ballisztikus rakéták hetven százaléka használhatatlanná vált, kétszázötven drón súlyosan megrongálódott, és a légvédelmi rendszerek nyolcvan százalékát támadás érte. Megsemmisítettek száz légvédelmi üteget és százhúsz radart, a rakétagyártás pedig teljesen leállt az országban.