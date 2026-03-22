Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Netanjahu: Európa belső részét is elérhetik Irán rakétái

Irán interkontinentális ballisztikus rakétát lőtt ki egy, az országtól négyezer kilométerre található szigetcsoport felé. Az izraeli miniszterelnök ez után figyelmeztetett arra, hogy az iráni rakéták Európa irányába is meg tudják tenni ezt a távolságot.

„Európa belső részére is képes csapást mérni Irán” – mondta Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök vasárnap. Hozzátette: Irán egy interkontinentális ballisztikus rakétát indított az Indiai-óceánban lévő Diego Garcia szigetcsoport felé, és hasonló típusú rakétával elérhetik az európai fővárosokat is. Az alapvetően brit, de amerikaiak által bérelt Diego Garcia négyezer kilométerre található Irántól – írja az Iran International.

Az izraeli kormányfő arra szólította fel a világ vezetőit, hogy csatlakozzanak az Egyesült Államokhoz, és segítsék az Iránnal szemben folytatott harcot, mert úgy látja: a fenyegetés nem csak a régió, hanem az egész világ biztonságát érinti.

Lerombolhatják a Litáni folyó hídjait

Tel-Avivban és környékén tizenöt embert sebesített meg egy iráni kazettás rakéta, közülük egyet súlyosan – írja az MTI. Egy tel-avivi lakóépület a találat hatására összeomlott, egyik fala a közeli autókra esett. A számos kisebb bombára széthulló kazettás rakéta részei Tel-Aviv központi területén, valamint a szomszédos Ramat-Ganban és Petah Tikván csapódtak be. A Tel-Avivon végighaladó Ajalon autópályán is történt becsapódás.

A Nemzetbiztonsági Tanulmányok Intézete (INSS) szerint az Irán elleni izraeli-amerikai hadművelet kezdete óta 322 támadási hullám érte Izraelt. A becslések szerint az Iránból elindított mintegy 940 rakétából körülbelül 370 bejutott az izraeli légtérbe, és több mint 550 drónt is elindítottak Izrael ellen.

Ezzel párhuzamosan eddig több mint 788 támadási hullám indult Izrael ellen Libanonból, összesen több mint kétezerötszáz rakétával vagy drónnal. Az INSS szerint Iránban több mint ötven vezetőt likvidáltak, Libanonban pedig több mint 570 fegyverest.

Jiszráel Kac izraeli védelmi miniszter vasárnap bejelentette: Benjámin Netanjahu miniszterelnökkel közösen a dél-libanoni Litáni folyó összes hídjának azonnali lerombolására utasította a hadsereget, hogy ezzel megakadályozzák a Hezbollah fegyvereseinek és fegyvereinek déli irányú mozgását. Az izraeli hadsereg azt is közölte, hogy likvidálták a Hezbollah Radvan nevű elit kommandójának parancsnokát Dél-Libanonban szombaton. 

Elrendelték a határ menti libanoni falvakban lévő házak lerombolásának felgyorsítását is, hogy meghiúsítsák az izraeli települések elleni támadásokat. 

Az izraeli hadsereg több mint 8500 célpontot támadott Iránban. Az iráni indítóállások és a ballisztikus rakéták hetven százaléka használhatatlanná vált, kétszázötven drón súlyosan megrongálódott, és a légvédelmi rendszerek nyolcvan százalékát támadás érte. Megsemmisítettek száz légvédelmi üteget és százhúsz radart, a rakétagyártás pedig teljesen leállt az országban.

 

Zelenszkij: Putyin gyengíteni akar bennünket, és ennek egyik módja a Közel-Kelet

Az ukrán elnök szerint Oroszország érdeke, hogy az iráni háború minél tovább elhúzódjon, mert így apadnak az Egyesült Államok fegyverkészletei. Arról is beszélt, hogy a Perzsa-öbölnél bevetett iráni drónokban orosz gyártmányú részegységek is vannak.

Ketyeg az óra Iránban Donald Trump posztja után

Az amerikai elnök 48 órát adott Irán vezetésének, hogy megnyissák a Hormuzi-szorost, ellenkező esetben az enegriainfrastruktúrát fogja támadni az Egyesült Államok.

Vasárnaptól korlátozzák a tankolható mennyiséget, és a hadsereg is bekapcsolódik az üzemanyag benzinkutakhoz történő szállításába.

Brutális károkat okoz az iráni háború, aggasztó új jelentést tettek közzé

Washington Post: az oroszok azt javasolták, hogy Orbán Viktor ellen rendezzenek meg merényletet (frissítve)

Ezt üzente Donald Trump Orbán Viktor újraválasztásáról

Ez az amerikai húzás enyhítheti az olajválságot?

Mi történt? Trump enyhítené a nyomást Iránon

Zelenszkij: az EU meg fogja kerülni Orbán Viktor vétóját

Az Európai Unió megtalálja a módját annak, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök vétóját megkerülve már áprilisban biztosítsa Ukrajna számára a 90 milliárd eurós hitel első részletét – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken, a WhatsApp üzenetküldő alkalmazáson keresztül tartott sajtótájékoztatóján.

