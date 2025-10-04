Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Külpolitika Izraeli-palesztin konfliktus

Netanjahu kiadta a parancsot – véget érhet a gázai vérontás?

mfor.hu

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök péntek éjjel kiadott utasítására az izraeli hadsereg (IDF) leállította a Gáza város elfoglalását célzó hadműveletet és áttért a védekezésre.

„A Hamász válasza nyomán Izrael felkészül a Trump-terv első szakaszának haladéktalan végrehajtására, amely az összes túsz azonnali szabadon bocsátását célozza. Továbbra is teljes együttműködésben fogunk dolgozni az elnökkel és csapatával, hogy a háborút az Izrael által meghatározott, az elnök jövőképével összhangban álló elvek szerint zárjuk le” - közölte korábban a miniszterelnöki hivatal.

Az izraeli politikai vezetők Donald Trump amerikai elnök nyilatkozata után elrendelték a hadseregnek, hogy állítsa le a Gázaváros elfoglalására irányuló hadjáratot – jelentette be a katonai rádió és a közszolgálati Kan csatorna.

A katonai rádió szerint a hadseregnek adott utasítás kimondja, hogy a műveleteket „a minimálisra” kell csökkenteni, a szárazföldön lévő csapatok pedig kizárólag védelmi manővereket hajthatnak végre. Az utasítást izraeli és amerikai tisztviselők közötti éjszakai tárgyalásokat követően adták ki. A Kan csatorna szerint várhatóan hamarosan megkezdődnek a Trump-tervről szóló tárgyalások.

A hadsereg bejelentette, hogy Éjal Zamír vezérkari főnök „különleges helyzetértékelést” tartott a legfőbb tábornokokkal. Az IDF közleménye szerint „a politikai vezetés utasításának megfelelően” Zamír elrendelte, hogy az izraeli hadsereg készüljön fel „Trump túszszabadítási terve első szakasza végrehajtására”. Az IDF nem részletezte közleményében, hogy pontosan mit takar az utasítás.

A Gázai övezetet ellenőrző Hamász nem sokkal korábban jelentette be, hogy kész elengedni a területen fogva tartott izraeli túszokat, Trump pedig ezt követően felszólította az izraeli hadsereget, hagyjon fel az övezet elleni csapásaival.

(MTI)

