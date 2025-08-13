2p
Külpolitika Izrael

Netanjahu már a Nagy-Izraelről álmodik

mfor.hu

A politikusnak nagy víziói vannak. 

Az i24 csatorna vendége volt Benjamin Netanjahu miniszterelnök, a szokatlan hangvételű interjút a Times of Israel szemlézte. A politikus egyebek mellett kijelentette, úgy érzi, „történelmi és spirituális küldetésen” van, és erőse érzelmi kötődés fűzi a Nagy-Izrael víziójához. Ez a koncepció magában foglalja azokat a területeket is, amelyeket egy esetleges nemzetközi megállapodás esetén várhatóan a jövőbeli palesztin állam számára szánnának, sőt, akár a mai Jordánia és Egyiptom egyes részeit is.

Ambiciózus törekvések és az ígéret földje?
Fotó: Facebook/Benjamin Netanjahu

Az elég erősre sikerült interjúnak azonban itt még nem volt vége, ugyanis az azt készítő Sharon Gal, aki korábban a Kneszet jobboldali képviselője volt, Netanjahunak egy „ígéret földjének térképét” ábrázoló amulettet ajándékozott. 

A „Nagy-Izrael” kifejezést az 1967. júniusi hatnapos háború után használták Izraelre és azokra a frissen elfoglalt területekre – Kelet-Jeruzsálemre, Ciszjordániára (ezek a nemzetközi jog értelmében jelenleg is megszállt területnek minősülnek), a Gázai övezetre, a Sínai-félszigetre és a Golán-fennsíkra.

Gal a Nagy-Izraelről szóló kérdést azután tette fel, hogy megkérdezte a miniszterelnököt: úgy érzi-e, küldetést teljesít a zsidó nép érdekében. Netanjahu azt felelte, hogy „nemzedékek küldetésén” van. Elmondta:

 „vannak zsidó nemzedékek, amelyek arról álmodtak, hogy idejöhetnek, és lesznek nemzedékek, amelyek majd utánunk érkeznek. Szóval, ha azt kérdezi, van-e bennem történelmi és spirituális értelemben vett küldetéstudat, akkor a válasz: igen”.

