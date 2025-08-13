Netanjahu már a Nagy-Izraelről álmodik

Az i24 csatorna vendége volt Benjamin Netanjahu miniszterelnök, a szokatlan hangvételű interjút a Times of Israel szemlézte. A politikus egyebek mellett kijelentette, úgy érzi, „történelmi és spirituális küldetésen” van, és erőse érzelmi kötődés fűzi a Nagy-Izrael víziójához. Ez a koncepció magában foglalja azokat a területeket is, amelyeket egy esetleges nemzetközi megállapodás esetén várhatóan a jövőbeli palesztin állam számára szánnának, sőt, akár a mai Jordánia és Egyiptom egyes részeit is.

Ambiciózus törekvések és az ígéret földje?

Az elég erősre sikerült interjúnak azonban itt még nem volt vége, ugyanis az azt készítő Sharon Gal, aki korábban a Kneszet jobboldali képviselője volt, Netanjahunak egy „ígéret földjének térképét” ábrázoló amulettet ajándékozott.

A „Nagy-Izrael” kifejezést az 1967. júniusi hatnapos háború után használták Izraelre és azokra a frissen elfoglalt területekre – Kelet-Jeruzsálemre, Ciszjordániára (ezek a nemzetközi jog értelmében jelenleg is megszállt területnek minősülnek), a Gázai övezetre, a Sínai-félszigetre és a Golán-fennsíkra.

Gal a Nagy-Izraelről szóló kérdést azután tette fel, hogy megkérdezte a miniszterelnököt: úgy érzi-e, küldetést teljesít a zsidó nép érdekében. Netanjahu azt felelte, hogy „nemzedékek küldetésén” van. Elmondta: