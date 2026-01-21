Netanjahu mégis csatlakozik Trump gázai Béketanácsához

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök csatlakozik Donald Trump gázai Béketanácsához – közölte az izraeli kormányfő hivatala szerdán. „Benjámin Netanjahu miniszterelnök bejelentette, hogy elfogadja Donald Trump amerikai elnök meghívását, és tagja lesz a világ vezetőiből álló Béketanácsnak” – írták. Netanjahu kezdetben elégedetlen volt, mivel Izraelt kihagyták a tanács alá tartozó végrehajtó testület összetételéről szóló tárgyalásokból.

Izraelben korábban tiltakozást váltott ki, hogy a gázai testületbe bekerült Katar és Törökország is, mert Izrael szerint az utóbbi nem lefegyverezné, hanem támogatná a Hamászt.