Külpolitika Donald Trump Izrael

Netanjahu mégis csatlakozik Trump gázai Béketanácsához

mfor.hu

Netanjahu kezdetben elégedetlen volt.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök csatlakozik Donald Trump gázai Béketanácsához – közölte az izraeli kormányfő hivatala szerdán. „Benjámin Netanjahu miniszterelnök bejelentette, hogy elfogadja Donald Trump amerikai elnök meghívását, és tagja lesz a világ vezetőiből álló Béketanácsnak” – írták. Netanjahu kezdetben elégedetlen volt, mivel Izraelt kihagyták a tanács alá tartozó végrehajtó testület összetételéről szóló tárgyalásokból.

Izraelben korábban tiltakozást váltott ki, hogy a gázai testületbe bekerült Katar és Törökország is, mert Izrael szerint az utóbbi nem lefegyverezné, hanem támogatná a Hamászt.

 

 

Megint berendelték az ukránok a magyar nagykövetet

Nem tetszik az ukránoknak a kormány nemzeti petíciója.

Súlyos szankciót sürget Washington ellen a Fidesz-pártcsalád tagja a grönlandi fenyegetés miatt

Jordan Bardella, a francia Nemzeti Tömörülés és az Európai Parlamentben a Patrióták Európáért képviselőcsoport elnöke kedden elutasította a „behódolást” Donald Trump amerikai elnök Grönlandra vonatkozó „fenyegetéseivel” szemben, és erős európai uniós válaszlépést szorgalmazott.

Donald Trump ma Davosban adhatja elő a terveit

Donald Trump amerikai elnök szerint az ENSZ-nek van létjogosultsága, de nem él a benne rejlő lehetőséggel, ezért a béketanács akár a helyébe is léphet.

A megfenyegetett Kanada sem maradt adós, hogy visszaszóljon Trumpnak

Mark Carney kanadai miniszterelnök a davosi Világgazdasági Fórumon kedden határozottan elutasította az Egyesült Államok új vámpolitikáját, amellyel Donald Trump Grönland megszerzését próbálja előmozdítani.

Így sem nagyon láttunk még politikust beszélni – ezért viselt szemüveget Macron Davosban

Formabontó módon, egy kék lencséjű napszemüvegben tartott beszédet Emmanuel Macron Davosban.

A legrosszabbra is felkészül Grönland miniszterelnöke

Kicsi, de van esélye a fegyveres konfliktusnak is Grönlandon.

Keményen visszaszólt Macron Trumpnak Davosban: az amerikai elnök holnap válaszolhat

Emmanuel Macron francia elnök „elnyomóknak” nevezte a vámokkal fenyegetőzőket, miközben felszólított arra, hogy szüntessék meg az Egyesült Államok által az európai országokra kivetett kereskedelmi korlátozásokat.

José

Orbán Viktorék örülhetnek, de tényleg befuthat a patrióta szövetséges Portugáliában?

A 2026-os év első jelentős belpolitikai választását Portugáliában rendezték, ahol a következő elnök személyéről írtak ki voksolást. Végeredményt azonban még nem lehet hirdetni, hiszen egyik jelölt sem tudta megszerezni az abszolút többséget, vagyis második fordulóra lesz szükség február 8-án. Ezen egy szocialista politikus és Orbán Viktorék patrióta szövetségese nézhetnek egymással farkasszemet.

Trump a világnak és Macronnak is odacsapott Grönland ügyében

„Nincs visszaút” – közölte az amerikai elnök, miután a francia elnök üzenetét is a világ elé tárta.

Mi az? Orbán Viktor elfogadta, Macron visszaküldte, Von der Leyen nézegeti?

Az Európai Bizottság elnöke is kapott meghívót Trumptól – mit fog vele kezdeni?

