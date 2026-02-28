Netanjahu megköszönte Trumpnak, hogy beszállt a háborúba Irán ellen

Benjámin Netanjahu izraeli elnök közleményt adott ki a szombat reggeli rakétatámadások után – tudósít a BBC.

„Testvéreim, Izrael polgárai! Rövid idővel ezelőtt Izrael és az Egyesült Államok hadműveletet indított, hogy elhárítsa az iráni terrorista rezsim által jelentett egzisztenciális fenyegetést – írja.

Köszönetet mondott a közleményben Donald Trump amerikai elnöknek a történelmi jelentőségű vezetéséért. Az ajatollah-rezsim ugyanis már 47 éve Izrael és az Egyesült Államok halálát kívánja. Netanjahu azt írja, a gyilkos terrorista rezsimet nem szabad olyan atomfegyverekhez juttatni, amelyek lehetővé tennék az egész emberiség fenyegetését. A közös izraeli-amerikai fellépés megteremti a feltételeket ahhoz, hogy a bátor iráni nép saját kezébe vegye sorsát.

Az izraeli népet pedig arra kérte, hogy figyeljenek a polgári védelem utasításáraira.