Nézze meg, túlélte-e Ursula von der Leyen a sorsdöntő szavazást

Orbán Viktor magyar miniszterelnök szerdán „az igazság pillanataként” harangozta be a szavazást.

Mivel csupán 18 tartózkodás volt, jól látható, hogy a bizottság mögött álló koalíció korábban tartózkodással fenyegetőző tagjai, mint a Szocialisták és Demokraták, illetve a Renew frakció tagjai is beálltak a sorba, és támogatásukról biztosították Ursula von der Leyen bizottsági elnököt és csapatát.

Az Európai Parlament honlapján akár magyar tolmácsolással is követhető volt, megszavazzák-e az Európai Bizottság elleni bizalmatlansági indítványt az EP-képviselők.

