Nicolas Maduro sorsa akár hétfőn eldőlhet?

A megbuktatott és az Egyesült Államokba hurcolt venezuelai vezető, Nicolás Maduro hétfőn megérkezett arra a New York-i bíróságra, ahol az amerikai kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos vádakkal kellett szembenéznie.

Hétfő reggel a műanyag bilincsbe zárt Madurót és feleségét, Cilia Florest fegyveres, taktikai felszerelésű őrök kísérték át egy brooklyni fogdából egy Manhattanbe tartó helikopterhez. A szövetségi bíróságon magyar idő szerint este hatkor kezdődhet a meghallgatás a Reuters cikke szerint.

Kapcsolódó cikk Nem rengett meg a venezuelai diktátor miatt az olajpiac Nem ugrott meg az ár.

A vád szerint Maduro egy olyan kokainkereskedelmi hálózatot felügyelt, amely együttműködött erőszakos szervezetekkel, köztük a mexikói Sinaloa és Zetas kartellekkel, a kolumbiai FARC lázadóival, valamint a venezuelai Tren de Aragua bűnbandával. A 63 éves Maduro hosszú ideje tagadja a vádakat, állítása szerint azok csupán leplezett „imperialista törekvések” Venezuela olajvagyonának megszerzésére. Elítélése esetén vádpontonként több évtizedes, akár életfogytiglani börtönbüntetés is kiszabható.

Kapcsolódó cikk Volt egy ország, amelyik nem írta alá a közös uniós nyilatkozatot Venezueláról 27 tagállamból csak 26 támogatta az uniós nyilatko

Az ügyészek szerint Maduro már 2000-től, a venezuelai Nemzetgyűlésben betöltött szerepe idején is részt vett kábítószer-kereskedelemben, majd külügyminiszterként és végül 2013-ban, Hugo Chávez utódaként elnyert elnöki mandátuma alatt is folytatta ezt a tevékenységet.

Az egész világot megdöbbentő amerikai akció után Venezuelában rendkívüli intézkedéseket hirdettek ki, többek közt arra utasítva az ország rendőrségét, hogy kutasson fel és fogjon el mindenkit, aki támogatta az amerikai akciót.