Nicolas Maduro sorsa akár hétfőn eldőlhet?

Az elnök és felesége a bíróság elé állhat ma.

A megbuktatott és az Egyesült Államokba hurcolt venezuelai vezető, Nicolás Maduro hétfőn megérkezett arra a New York-i bíróságra, ahol az amerikai kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos vádakkal kellett szembenéznie.

Hétfő reggel a műanyag bilincsbe zárt Madurót és feleségét, Cilia Florest fegyveres, taktikai felszerelésű őrök kísérték át egy brooklyni fogdából egy Manhattanbe tartó helikopterhez. A szövetségi bíróságon magyar idő szerint este hatkor kezdődhet a meghallgatás a Reuters cikke szerint.

A vád szerint Maduro egy olyan kokainkereskedelmi hálózatot felügyelt, amely együttműködött erőszakos szervezetekkel, köztük a mexikói Sinaloa és Zetas kartellekkel, a kolumbiai FARC lázadóival, valamint a venezuelai Tren de Aragua bűnbandával. A 63 éves Maduro hosszú ideje tagadja a vádakat, állítása szerint azok csupán leplezett „imperialista törekvések” Venezuela olajvagyonának megszerzésére. Elítélése esetén vádpontonként több évtizedes, akár életfogytiglani börtönbüntetés is kiszabható.

Az ügyészek szerint Maduro már 2000-től, a venezuelai Nemzetgyűlésben betöltött szerepe idején is részt vett kábítószer-kereskedelemben, majd külügyminiszterként és végül 2013-ban, Hugo Chávez utódaként elnyert elnöki mandátuma alatt is folytatta ezt a tevékenységet.

Az egész világot megdöbbentő amerikai akció után Venezuelában rendkívüli intézkedéseket hirdettek ki, többek közt arra utasítva az ország rendőrségét, hogy kutasson fel és fogjon el mindenkit, aki támogatta az amerikai akciót.

A Venezeuela elleni támadás és Nicolás Maduro elnök erőszakos eltávolítása a hatalomból beleillik az amerikai katonai beavatkozások hosszú sorába.

Teljesítették a küldetésüket.

27 tagállamból csak 26 támogatta az uniós nyilatkozatot.

Trumpnak tetszik az ötlet.

Kinevezték Maduro utódját. 

New York városában tartják őrizetben.

Az amerikai elnök szerint amerikai katonák is megsebesültek a Nicolás Maduro elfogásához vezető műveletben.

Ezt Pam Bondi amerikai igazságügyi miniszter posztolta ki a közösségi oldalára. 

Az elnök és feleségének letartóztatása és a vádemelés kilátásba helyezése után már arra irányul a figyelem, hogy ki fogja ezután kormányozni a dél-amerikai országot.

Ezt maga az amerikai elnök jelentette be.

Megugrott a forgalom a cég hálózatán.

