Nincs megállapodás az orosz-ukrán tárgyalások második napján

Megállapodás nélkül ért véget az Egyesült Államok közvetítésével zajló orosz-ukrán tárgyalások második napja Abu-Dzabiban szombaton, de a felek szerint a párbeszéd folytatódik: a következő fordulót már a jövő hétvégére tervezik. A diplomáciai egyeztetésekkel párhuzamosan Oroszország az éjszaka során nagyszabású drón- és rakétatámadást hajtott végre Ukrajna ellen, ami több mint egymillió embert hagyott áram és fűtés nélkül a fagypont alatti hidegben, írja a Reuters alapján a Telex.

A tárgyalások lezárása után kiadott nyilatkozatok nem utaltak arra, hogy konkrét megállapodás született volna, ugyanakkor Moszkva és Kijev is jelezte, hogy nyitott a további egyeztetésekre. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-en azt írta: a megbeszélések központi témája „a háború lezárásának lehetséges paramétere” volt. Egy névtelenséget kérő amerikai tisztviselő a tárgyalások után közölte, hogy a következő fordulóra jövő vasárnap kerülhet sor, szintén Abu-Dzabiban.

Elmondása szerint a légkör „meglepően tiszteletteljes” volt, és a felek részletesen, technikai szintig menően tárgyaltak a lehetséges megoldásokról. A tisztviselő úgy fogalmazott: céljuk, hogy a következő találkozón a megállapodást a végső lezárás felé tolják. Az Egyesült Arab Emírségek kormányszóvivője megerősítette, hogy a felek között személyes egyeztetés zajlott, ami ritkának számít a közel négy éve tartó háborúban. A közlés szerint a tárgyalások konstruktív és pozitív légkörben zajlottak, és az amerikai békekeret még nyitva maradt elemeit is érintették, valamint bizalomépítő intézkedésekről is szó esett – írja a Telex.