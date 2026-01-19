Nincs megingás! Elszántak Grönland ügyében az uniós vezetők

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke vasárnap megbeszélést folytatott Mark Rutte NATO-főtitkárral, valamint a francia, a brit, a német és az olasz vezetőkkel a Grönlandot érintő amerikai törekvések miatt. A tárgyalások előzménye, hogy a Trump-adminisztráció továbbra is fenntartja szándékát a Dániához tartozó autonóm terület feletti ellenőrzés átvételére.

Von der Leyen leszögezte: az Európai Unió határozottan kiáll Grönland és Dánia szuverenitása mellett.

„Mindig meg fogjuk védeni stratégiai, gazdasági és biztonsági érdekeinket. Megingathatatlanul és elszántan nézünk szembe az európai szolidaritást érintő kihívásokkal” – hangsúlyozta az elnök.

(Baha Breaking News / DJ)