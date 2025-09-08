Nincs mese: megbuktatták a miniszterelnököt, jön a váltás Európa egyik kulcsországában

Ugyan François Bayrou francia miniszterelnök a szavazás előtti beszédében megköszönte a munkát a minisztereinek, és az igazság fontosságát hangsúlyozta; ez azonban nem bizonyult elegendőnek ahhoz, hogy ép bőrrel megússza a bizalmatlansági indítványt, így este hét után egy perccel be is jelentették, hogy valóban elvesztette a szavazást.

A centrista politikus már a második elbukó francia kormányfő egy éven belül, ez pedig Emmanuel Macron számára is komoly kihívást jelent, ugyanis újabb kormányfő kinevezésével kell szembenéznie: egy éven belül immár a harmadikkal, 2022-ben kezdődött második elnöki ciklusa óta pedig az ötödikkel.

A bukott miniszterelnök kedd reggel fogja hivatalosan is átadni lemondását a francia elnöknek – derült ki sajtóértesülésekből.