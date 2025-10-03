Nobel-békedíjra jelölik a Gulyás Gergely által betiltatott ukrán lapot

Kross szerint a jelölés elismerése annak a szerepnek, amelyet a lap Ukrajna demokratikus átalakulásában és a szólásszabadság védelmében játszott. Utóbbit „a demokratikus világ sarokkövének” nevezte. Indoklása szerint

„az Ukrainszka Pravda motorja volt Ukrajna demokratikus változásainak: feltárta a korrupciót, beszámolt az emberi jogi visszaélésekről, dokumentálta az orosz háborús bűnöket, és a világ egyik legfontosabb, Ukrajnáról hiteles információt nyújtó forrásává vált.”

A portál jelölése magyar szempontból azért különösen pikáns, mert egyike azoknak a lapoknak, amelyekre Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőn tükörintézkedéseket jelentett be, és elérhetetlenné tesznek Magyarországon, válaszul arra, hogy Ukrajna orosz propaganda terjesztése miatt blokkolta többek közt az Origót.