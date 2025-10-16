November 8-án lesz az Orbán-Trump találkozó?

„November 8-án Washingtonban leszek” – így köszönt el Donald Trumptól Orbán Viktor az egyiptomi békekonferencián a Fox videója alapján, amelyet a Telex szúrt ki. Eszerint a magyar kormányfő akkor lépett oda az amerikai elnökhöz, amikor az arra kérte az újságírókat, hogy hagyják el a termet. Ezzel a lap szerint Orbán akaratán kívül elárulhatta a január óta lebegtetett találkozó időpontját.

A Telex megpróbálta megerősíteni következtetését a Miniszterelnökségnél az Orbán-Trump találkozó helyszínéről és időpontjáról, de választ egyelőre nem kapott.