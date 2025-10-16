Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Külpolitika Donald Trump Orbán Viktor

November 8-án lesz az Orbán-Trump találkozó?

mfor.hu

Erre utal egy bekapcsolva hagyott mikrofon.

„November 8-án Washingtonban leszek” – így köszönt el Donald Trumptól Orbán Viktor az egyiptomi békekonferencián a Fox videója alapján, amelyet a Telex szúrt ki. Eszerint a magyar kormányfő akkor lépett oda az amerikai elnökhöz, amikor az arra kérte az újságírókat, hogy hagyják el a termet. Ezzel a lap szerint Orbán akaratán kívül elárulhatta a január óta lebegtetett találkozó időpontját.

A Telex megpróbálta megerősíteni következtetését a Miniszterelnökségnél az Orbán-Trump találkozó helyszínéről és időpontjáról, de választ egyelőre nem kapott.

Király járt a Karmelitában

Orbán Viktornál a jordán uralkodó vizitált.

Szomorkodhatott Orbán Viktor szövetségese: még a szélsőbalnál is kevesebb szavazatot kapott Marine Le Penék indítványa

A francia kormány pedig a szélsőbal és a szélsőjobb bizalmatlansági indítványát is túlélte.

Orbán Viktor felvette a kapcsolatot az oroszokkal

Arra kíváncsi, mit lépne Putyin.

Orbán Viktor valamikor talán találkozik Donald Trumppal

Az időpont már megvan.

Daniel Freund

Feljelentették Orbán Viktort egy kémszoftveres támadás ügyében

Daniel Freund szerint vannak arra utaló jelek, hogy a magyar titkosszolgálat támadta a levelezését.     

Bejelentést tett a NATO-főtitkár

Megerősíti a drónok elleni védekezést a NATO

A NATO számos további intézkedést hoz, amely megerősíti, kibővíti és felgyorsítja a szövetségesek drónok elleni védekezésre való képességét – jelentette ki szerdán Brüsszelben a szervezet főtitkára.

Jó hírt kapott Orbán Viktor Lengyelországból

A lengyelek többsége az általuk vártnál rosszabbnak tartja a két évvel ezelőtti parlamenti választások nyomán alakult Tusk-kormány munkáját – derül ki a Rzeczpospolita napilapban szerdán közzétett felmérésből.

Ki nem találná, hol tűnt fel megint Szijjártó Péter

Egyik kedvenc helyéről jelentkezett be a miniszter.

Nem jönnek a holttestek, veszélyben a gázai tűzszünet

Izrael egyre idegesebb.

Trump már meg is fenyegette a Hamászt

Akár erővel is lefegyverezné a szervezetet az amerikai elnök.

