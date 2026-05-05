Külpolitika Háború Orosz-ukrán konfliktus Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij

Nyakunkon a tervezett tűzszünet, de nem csitulnak a harcok az orosz-ukrán háborúban

Csoportos csapást mért ukrán hadiüzemekre és az üzemanyag-energetikai komplexum katonai célokra használt létesítményeire az orosz hadsereg – közölte kedden a moszkvai védelmi minisztérium.

A nagy hatótávolságú, szárazföldi és légi indítású precíziós fegyverekkel, valamint csapásmérő drónokkal végrehajtott műveletet a tárca az oroszországi polgári célpontok ellen végrehajtott „terrortámadásokra” adott válasznak nevezte.

A keddi hadijelentés szerint az orosz erők a hat frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni, és mintegy 1210 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

A tárca a megsemmisített katonai célpontok között sorolt fel több lőszerraktárt, 14 páncélozott harcjárművet, kilenc irányított légibombát, két HIMARS-rakétát, hat Flamingo nagy hatótávolságú manőverező robotrepülőgépet, továbbá 601 repülőgép típusú drónt.

Igor Kimakovszkij, a „Donyecki Népköztársaság” vezetőjének tanácsadója a TASZSZ hírügynökségnek azt mondta, hogy az ukrán hadsereg naponta legkevesebb egy zászlóaljnyi katonát veszít el a Harkiv megyei harcokban.

Az orosz ellenőrzés alá vont ukrajnai területek és oroszországi régiók településeinek hatóságai több helyszínről is jelentettek kedden ukrán tüzérségi és dróntámadást.

Az RT hírcsatorna mentőszolgálatokra hivatkozva azt jelentette, hogy Csebokszariban két ember életét vesztette, 12-en pedig megsebesültek az éjszakai, majd a reggeli órákban megismételt, pilóta nélküli repülőszerkezetekkel végrehajtott csapások következtében. A Belgorod megye Sebekino városában egy nő életét oltotta ki dróncsapás. A zaporizzsjai atomerőmű melletti Enerhodarban több találat érte a városi közigazgatás épületét. A célpontot legkevesebb 15 optikai szálas FPV-drón támadta.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat közölte, hogy a határ menti, kurszki régióban őrizetbe vettek egy 24 éves, orosz állampolgárságú helyi lakost, aki együttműködött az ukrán katonai hírszerzéssel, és négy ismerősét is bevonta az információgyűjtésbe a helyi katonai és polgári létesítményekről. A gyanúsítottat, aki beismerő vallomást tett, az interneten szervezték be, anyagi ellenszolgáltatás fejében. Hazaárulás címen indítottak büntetőeljárást ellene.

