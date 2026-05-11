Nyilatkozott egyet friss menedékéből a messzire szökő politikus

Megerősítette a volt lengyel igazságügyi miniszter, Zbigniew Ziobro a TV Republika lengyel tévének, hogy Magyarországról az Egyesült Államokba utazott. Ziobro körözés alatt áll Lengyelországban, januárban az Orbán-kormánytól kapott feleségével együtt menedékjogot Magyarországon.

Kapcsolódó cikk Már az Egyesült Államokban van a lengyel exminiszter, akinek az Orbán-kormány adott menedékjogot Elhagyta Magyarországot Zbigniew Ziobro.

Ziobro elmondta, hogy szombaton, azaz az új magyar kormány alakításának napján érkezett az Egyesült Államokba – írta meg a lengyel tévé alapján a Telex.

Kapcsolódó cikk Nem jó irány: Trump megint a plafonon van az iráni tervek miatt Mindent lesöpört az asztalról.

A lengyel politikus azt állította:

függetlennek tartja az amerikai bíróságokat

kész eléjük állni, ha a varsói kormány kiadatását kéri.

Az ellene felhozott vádakat koholtnak és politikai jellegűnek nevezte.