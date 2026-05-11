Nyilatkozott egyet friss menedékéből a messzire szökő politikus

Megerősítette a volt lengyel igazságügyi miniszter, Zbigniew Ziobro a TV Republika lengyel tévének, hogy Magyarországról az Egyesült Államokba utazott. Ziobro körözés alatt áll Lengyelországban, januárban az Orbán-kormánytól kapott feleségével együtt menedékjogot Magyarországon.
Ziobro elmondta, hogy szombaton, azaz az új magyar kormány alakításának napján érkezett az Egyesült Államokba – írta meg a lengyel tévé alapján a Telex.
A lengyel politikus azt állította:
- függetlennek tartja az amerikai bíróságokat
- kész eléjük állni, ha a varsói kormány kiadatását kéri.
Az ellene felhozott vádakat koholtnak és politikai jellegűnek nevezte.