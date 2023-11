Nyolc magyar kijutott Gázából

A tárcavezető arról számolt be, hogy az izraeli fegyveres konfliktus számos magyart is veszélybe sodort, több mint 550 fő el tudta hagyni az övezetet, de tizenöt, magyar állampolgársággal is rendelkező ember Gázában rekedt, ahogyan nagyjából hétezer más külföldi állampolgár is.

A két család, összesen nyolc magyar állampolgárral és két palesztin családtaggal, akik vállalták az utat, néhány órája sikeresen átkeltek a rafahi átkelőn, így már mindannyian Egyiptom területén vannak. Az egyiptomi oldalon a kairói magyar nagykövetség négy munkatársa várta őket három kisbusszal, és már úton vannak a főváros irányába, teljes biztonságban.

A miniszter kijelentette, hogy a kilépési engedéllyel rendelkező további hét magyarral folyamatos a kapcsolattartás, és ha mégis vállalják a kockázatokat vagy a helyzet úgy alakul, akkor ismét konzultálni fognak az izraeli és az egyiptomi hatóságokkal, és remélhetőleg legközelebb is segíteni fog a két ország külügyminisztere. (MTI)