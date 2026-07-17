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Nyolc órán át lőtték az éjszaka Iránt, Kuvait kapta a visszacsapást

mfor.hu

Trump szerint már nagyon közeleg a győzelem.

Az amerikai hadsereg péntek hajnalban befejezte az iráni célpontok ellen csütörtök este indított legújabb támadást – közölte a Középső Parancsnokság (CENTCOM). Eközben Irán Bahreint és Kuvaitot támadta.

A parancsnokság közleménye szerint part menti megfigyelő és légvédelmi állásokra, továbbá katonai logisztikai infrastruktúrára mértek csapást.

Az amerikai hadsereg hatodik egymást követő éjszaka támadott iráni célpontokat pénteken, az akció közel nyolc órán át tartott.

A CENTCOM hozzátette, hogy több mint 50 ezer amerikai katona teljesít jelenleg szolgálatot a Közel-Keleten.

Donald Trump elnök csütörtök este a nemzethez intézett beszédében azt mondta, hogy az Egyesült Államok

„nagy győzelmet arat Iránban” és „ennek a munkának a gyümölcsét nagyon-nagyon hamarosan látni fogják”.

Az iráni hadsereg péntek kora reggel arról számolt be, hogy kamikaze drónokkal indított támadást egy bahreini amerikai katonai bázis ellen, ahol amerikai katonai helikopterek és P-8 felderítő repülőgépek állomásoznak.

Eközben a kuvaiti hadsereg arról jelentett, hogy iráni rakéta- és dróntámadás érte az országot. Kuvaitban megszólaltak a légvédelmi szirénák és a helyi hatóságok felszólították a lakosságot, hogy keressen menedéket a legközelebbi biztonságos helyen. A hadsereg jelezte, hogy az ország felett hallható robbanásokat a légvédelmi rendszerek okozták.

Az iráni állami Press TV műsorszolgáltató jelentése szerint Kuvaitban amerikai radarberendezéseket és rakétaindítóállásokat gyújtottak fel és hogy ismét célba vettek amerikai katonai létesítményeket Jordániában is. A műsorszolgáltató állításait egyelőre nem erősítették meg.

(MTI)

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