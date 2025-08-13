1p
Nyomoznak az ukrajnai kényszersorozás miatt

A meghalt magyar állampolgárságú férfi ügyében.

A Telex cikke szerint a portál kérdésére megerősítette a Legfőbb Ügyészség, hogy nyomozást indítottak a Kárpátalján ukrán sorozás közben meghalt Sebestyén József ügyében.

Mint írták, egy magánszemély tett feljelentést, e szerint „ismeretlen ukrán toborzók Ukrajna területén, az ukrán hadseregbe történő toborzás és kiképzés során, tisztázatlan körülmények között bántalmaztak egy magyar nemzetiségű férfit, aki – feltehetően a bántalmazás következtében – 2025. július 6-án elhunyt.”

A cikk hozzátette, a meghalt férfi az ügyészség szerint magyar állampolgársággal, magyarországi lakcímmel is rendelkezett. A büntető törvénykönyvre hivatkozva azt írják, hogy a magyar törvényeket kell alkalmazni, amikor magyar állampolgár sérelmére nem magyar állampolgár külföldön követ el olyan cselekményt, ami a hazai törvények szerint büntetendő. Ilyenkor a legfőbb ügyész rendeli el az eljárás megindítását. Ezért Nagy Gábor Bálint elrendelte az eljárást, amit a rendőrség folytat le.

