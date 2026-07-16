Odacsaptak a gyermekvédelemben a franciák: náluk már elévülhetetlen a kiskorúak elleni bűncselekmény

A francia nemzetgyűlés a gyermekvédelmi törvénytervezet vizsgálata során csütörtökön megszavazta az elévülési tilalom elvének kiterjesztését a kiskorúak ellen elkövetett bűncselekményekre, amely korábban kizárólag az emberiesség elleni bűncselekmények esetében volt érvényben – írja az MTI.

„Amikor tudjuk, hogy évente 160 ezer gyermek válik szexuális erőszak áldozatává, amikor a lakosságunk 10 százaléka vérfertőzés áldozata lett, ez az emberiesség elleni bűncselekmény egyik formája” – mondta a vitában a centrista Modemhez tartozó Perrine Goulet, a gyermekjogi bizottság társelnöke, aki a beterjesztő Arnaud Bonnet-val közösen vezeti a parlamenti missziót.

Évente 160 ezer kiskorú lehet érintett, ezt nem szabad hagyni a franciák szerint

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Április közepén közzétett jelentésük becslése szerint ez az intézkedés, amely Franciaországban nem élvez általános támogatottságot, „erős jelzést” küldene a gyermekek elleni erőszak elleni küzdelemben. Az igazságügyi miniszter elismerte, hogy kisebbségben vannak a támogatók, beleértve a neki tanácsokat adó bírákat és szerveket is, amelyek közül többek jogi elvekkel kapcsolatos érvekre, mások technikai nehézségekre hivatkoznak, elsősorban a bizonyítékok korlátlan megőrzését illetően.

A miniszter ugyanakkor úgy véli, hogy nem lehet tétlenül állni azokkal szemben, „akik néha évtizedekkel később, néha a halálos ágyukon tesznek tanúvallomást”. Azt is kiemelte, hogy a digitalizáció és a tudomány fejlődése ma több bizonyíték megőrzését teszi lehetővé, mint az 1960-as és 70-es években.

A kiskorúak elleni szexuális bűncselekmények elévülési idejét az áldozat nagykorúvá válását követően harminc évvel meghosszabbította a parlament 2018-ban. A 2021. április 21-én megszavazott törvény ezt követően úgynevezett gördülő elévülési időt vezetett be a kiskorúak elleni nemi erőszak és szexuális zaklatás esetében, meghosszabbítva az időt, ha a vádlott az elévülési idő lejárta alatt hasonló bűncselekményt követ el. Az intézkedés azonban nem elfogadott általánosan a jogi világban.