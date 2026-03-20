Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Odessza megyét támadták az orosz drónok éjjel

Az orosz hadsereg 156 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat péntek éjjel, Odessza megyében külföldi teherhajók is megrongálódtak a támadásban – jelentette az ukrán légierő és helyhatósági vezetők.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem 133 drónt hatástalanított, azonban 13 helyszínen 19 drón célba talált, 7 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették – tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegram-csatornáján. A hivatalos közlemény kiadáskor néhány drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

Az Odessza megyét ért éjszakai dróntámadásban két ember megsebesült, és külföldi teherhajók is megrongálódtak – tette Oleh Kiper katonai kormányzó Telegram-bejegyzésére hivatkozva az Unian hírügynökség.

A megyevezető jelentése szerint két, a kikötőben horgonyzó és gabonával megrakott, Palau, illetve Barbados zászlaja alatt közlekedő polgári kereskedelmi hajóban keletkeztek károk. A kikötő területén több irodaépület, egy gabonatároló és műszaki berendezések rongálódtak meg.

(MTI)

 

Készül valami az orosz elnök ellen? De saját köreiből vagy külföldről leselkedik rá veszély? Elképzelhető, hogy közeledik a Putyin-rendszer vége?

Az izraeli hadsereg támadása során életét vesztette Ali Mohammad Naini, az iráni Forradalmi Gárda szóvivője. A csoportot nemrég hat újabb ország nyilvánította terrorista szervezetnek.

Tobbfrontos légitámadást indított Irán közel-keleti energiaipari létesítmények ellen péntek hajnalban, az egyik kuvaiti olajfinomítót részben le is kellett állítani. A Katar legfontosabb LNG-létesítményét érő támadás pedig megbolygathatja az európai ellátást is.

Egyértelműen elítélték az Európai Unió tagállamainak vezetői, hogy Orbán Viktor nem támogatta az Ukrajna részére tervezett 90 milliárd eurós hitelt. A francia államfő sem fogta vissza magát, és Ursula von der Leyen is azt mondta, Orbán nem tartotta a szavát.

Hat ország üzent Iránnak: nyissák meg a Hormuzi-szorost!

Öt nyugat-európai ország és Japán közös közleményben fejezte ki készségét a biztonságos hajózás helyreállítására a Hormuzi-szorosban.

Feszült vita alakult ki a csütörtöki EU-csúcson.

Irán és az Egyesült Államok is felelős a káoszáért.

Nem sikerült meggyőzni Orbán Viktort – Magyarország és Szlovákia nemet mondott

Nem az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelre. 

Zárt ajtók mögött patthelyzet: Orbán Viktor átlépte a vörös vonalat?

A miniszterelnök továbbra is blokkolja Ukrajna támogatását.

Ukrán támadások érik az orosz exportútvonalakat.

