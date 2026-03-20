Odessza megyét támadták az orosz drónok éjjel

Az előzetes adatok szerint a légvédelem 133 drónt hatástalanított, azonban 13 helyszínen 19 drón célba talált, 7 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették – tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegram-csatornáján. A hivatalos közlemény kiadáskor néhány drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

Az Odessza megyét ért éjszakai dróntámadásban két ember megsebesült, és külföldi teherhajók is megrongálódtak – tette Oleh Kiper katonai kormányzó Telegram-bejegyzésére hivatkozva az Unian hírügynökség.

A megyevezető jelentése szerint két, a kikötőben horgonyzó és gabonával megrakott, Palau, illetve Barbados zászlaja alatt közlekedő polgári kereskedelmi hajóban keletkeztek károk. A kikötő területén több irodaépület, egy gabonatároló és műszaki berendezések rongálódtak meg.

(MTI)