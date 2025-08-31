Odessza térsége generátorokra kapcsolt

A legsúlyosabban az Odessza mellett található Csornomorszk kikötővárost sújtotta a támadás, ahol lakóházak és adminisztratív épületek is megrongálódtak – mondta Oleh Kiper, az Odessza régió kormányzója a Telegram üzenetküldő alkalmazásban – jelentette a Reuters.

„A kritikus infrastruktúra generátorokon működik” – mondta Kiper, hozzátéve, hogy a támadás következtében egy ember megsérült.

Az orosz támadások nem újkeletűek. Füst száll fel a fekete-tengeri kikötőváros, Odessza felett egy orosz támadást követően 2022. július 16-án.

Fotó: MTI/AP/Nina Lyashonok

Orosz drónok vasárnap reggel Ukrajna északi Csernyihivi régióját is célba vették, megrongálva az energiainfrastruktúrát, és 30 ezer háztartást hagyva áram nélkül, köztük Nyizsin város egy részét is – mondta Vjacseszlav Csausz helyi kormányzó.

Az ukrán hadsereg közölte, hogy Oroszország éjszaka 142 drónnal támadta meg Ukrajnát, és légvédelmi erőinek sikerült 126-ot lelőniük közülük. A drónok azonban 10 helyszínt támadtak meg. A hadsereg nem közölt részleteket a csapásokról.

Fokozott orosz csapások az ukrán energiarendszerre

Az elmúlt hetekben Oroszország fokozta az ukrán energia- és gázinfrastruktúra elleni támadásait. Ukrajna viszont orosz olajfinomítókat és olajvezetékeket támadott.

Oroszország nem kommentálta a legújabb támadásokat. Oroszország folyamatosan támadta Ukrajna kritikus infrastruktúráját a háború 42 hónapja alatt, amelyet Moszkva indított teljes körű ukrajnai inváziójával 2022 februárjában.

Ukrajna legnagyobb energiatermelője, a DTEK egy közleményben közölte, hogy négy energiatermelő létesítményét érte támadás az éjszaka folyamán. „Amint az energiaipari dolgozók megkapják az engedélyt a hadseregtől és a mentőszolgálatoktól, azonnal megkezdik a berendezések ellenőrzését és a sürgősségi javítási munkálatok elvégzését” – közölte a DTEK.