Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p
Külpolitika Drónok Oroszország Ukrajna Villamos energia

Odessza térsége generátorokra kapcsolt

mfor.hu

Egy orosz dróntámadás vasárnapra virradó éjszaka négy energiatermelő létesítményt rongált meg a dél-ukrajnai Odessza város közelében, aminek következtében vasárnap reggel több mint 29 ezer ügyfél maradt áram nélkül – közölte a régió kormányzója és a DTEK energiaszolgáltató vállalat.

A legsúlyosabban az Odessza mellett található Csornomorszk kikötővárost sújtotta a támadás, ahol lakóházak és adminisztratív épületek is megrongálódtak – mondta Oleh Kiper, az Odessza régió kormányzója a Telegram üzenetküldő alkalmazásban – jelentette a Reuters.

„A kritikus infrastruktúra generátorokon működik” – mondta Kiper, hozzátéve, hogy a támadás következtében egy ember megsérült.

Az orosz támadások nem újkeletűek. Füst száll fel a fekete-tengeri kikötőváros, Odessza felett egy orosz támadást követően 2022. július 16-án.
Az orosz támadások nem újkeletűek. Füst száll fel a fekete-tengeri kikötőváros, Odessza felett egy orosz támadást követően 2022. július 16-án.
Fotó: MTI/AP/Nina Lyashonok

Orosz drónok vasárnap reggel Ukrajna északi Csernyihivi régióját is célba vették, megrongálva az energiainfrastruktúrát, és 30 ezer háztartást hagyva áram nélkül, köztük Nyizsin város egy részét is – mondta Vjacseszlav Csausz helyi kormányzó.

Az ukrán hadsereg közölte, hogy Oroszország éjszaka 142 drónnal támadta meg Ukrajnát, és légvédelmi erőinek sikerült 126-ot lelőniük közülük. A drónok azonban 10 helyszínt támadtak meg. A hadsereg nem közölt részleteket a csapásokról.

Fokozott orosz csapások az ukrán energiarendszerre

Az elmúlt hetekben Oroszország fokozta az ukrán energia- és gázinfrastruktúra elleni támadásait. Ukrajna viszont orosz olajfinomítókat és olajvezetékeket támadott.

Oroszország nem kommentálta a legújabb támadásokat. Oroszország folyamatosan támadta Ukrajna kritikus infrastruktúráját a háború 42 hónapja alatt, amelyet Moszkva indított teljes körű ukrajnai inváziójával 2022 februárjában.

Ukrajna legnagyobb energiatermelője, a DTEK egy közleményben közölte, hogy négy energiatermelő létesítményét érte támadás az éjszaka folyamán. „Amint az energiaipari dolgozók megkapják az engedélyt a hadseregtől és a mentőszolgálatoktól, azonnal megkezdik a berendezések ellenőrzését és a sürgősségi javítási munkálatok elvégzését” – közölte a DTEK.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A Kreml alpesi üdülőhelyes összeesküvéssel igyekszik aláásni Volodimir zelenszkij ukrán elnök hatalmát

A Kreml alpesi üdülőhelyes összeesküvéssel igyekszik aláásni Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hatalmát

Az oroszok szerint titkos terv készült az ukrán elnök leváltására, amit Kijev határozottan tagad.

Kiderült, miért kapott Orbán Viktor minisztere Brüsszeltől a fejére

Kiderült, miért kapott Orbán Viktor minisztere Brüsszeltől a fejére

Két ügyben is bot lehetett a küllők között Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Vöröskereszt: nem lehet végrehajtani a gázai evakuációs parancsot

Vöröskereszt: nem lehet végrehajtani a gázai evakuációs parancsot

Nem teljesülnek a feltételek.

Példátlan támadás érte Koppenhágában a magyar honvédelmi minisztert

Példátlan támadás érte Koppenhágában a magyar honvédelmi minisztert

Szalay-Bobrovnicky Kristóf legalábbis így értékelte, amit Kaja Kallas uniós főképviselő tett.

Kivégezték az ukrán parlament volt elnökét

Lvivben történt a merénylet.

Szép útravalóval indul Putyin Kínába

Szép útravalóval indul Putyin Kínába

Alaposan körbeudvarolta vendéglátóját az orosz elnök.

Erre vajon mit lép a magyar kormány: újabb szivattyúállomást bombázott Ukrajna

Erre vajon mit lép a magyar kormány? Újabb szivattyúállomást bombázott Ukrajna

Pénteken megint felcsaptak a lángok egy orosz szivattyúállomáson.

Szent-Ivány István: kitüntetés a magyar kitiltás

Szent-Iványi István: kitüntetés a magyar kitiltás

Bródi Róbert ügyéről írt a külpolitikai szakértő.

Alaszkára hivatkozva maradt magára a kormány

Csak a magyar kormány nem ítélte el a kijevi orosz vérengzést

Az EU-tagországok közül csak hazánk nem írta alá azt a közös nyilatkozatot, amelyben az Egyesült Királyság és az uniós országok elítélik Oroszországot a 25 halálos áldozatot követelő kijevi támadás miatt.

A magyar vétót is elkerülendő, kockázatosabb befektetésekbe irányítaná az EU a befagyasztott orosz vagyont

A magyar vétót is elkerülendő, kockázatosabb befektetésekbe irányítaná az EU a befagyasztott orosz vagyont

Az Európai Unió a háború miatt zárolt mintegy 200 milliárd dollárnyi orosz vagyont kockázatosabb, de nagyobb hozamot ígérő befektetésekbe fektetné – írta a Politico. A hozamot Ukrajna újjáépítésére fordítanák, és a lehetőséget az Európai Bizottság is vizsgálja.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Privátbankár.hu Klasszis 2025

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168