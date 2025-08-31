Odessza térsége generátorokra kapcsolt

A legsúlyosabban az Odessza mellett található Csornomorszk kikötővárost sújtotta a támadás, ahol lakóházak és adminisztratív épületek is megrongálódtak – mondta Oleh Kiper, az Odessza régió kormányzója a Telegram üzenetküldő alkalmazásban – jelentette a Reuters.
„A kritikus infrastruktúra generátorokon működik” – mondta Kiper, hozzátéve, hogy a támadás következtében egy ember megsérült.
Orosz drónok vasárnap reggel Ukrajna északi Csernyihivi régióját is célba vették, megrongálva az energiainfrastruktúrát, és 30 ezer háztartást hagyva áram nélkül, köztük Nyizsin város egy részét is – mondta Vjacseszlav Csausz helyi kormányzó.
Az ukrán hadsereg közölte, hogy Oroszország éjszaka 142 drónnal támadta meg Ukrajnát, és légvédelmi erőinek sikerült 126-ot lelőniük közülük. A drónok azonban 10 helyszínt támadtak meg. A hadsereg nem közölt részleteket a csapásokról.
Fokozott orosz csapások az ukrán energiarendszerre
Az elmúlt hetekben Oroszország fokozta az ukrán energia- és gázinfrastruktúra elleni támadásait. Ukrajna viszont orosz olajfinomítókat és olajvezetékeket támadott.
Oroszország nem kommentálta a legújabb támadásokat. Oroszország folyamatosan támadta Ukrajna kritikus infrastruktúráját a háború 42 hónapja alatt, amelyet Moszkva indított teljes körű ukrajnai inváziójával 2022 februárjában.
Ukrajna legnagyobb energiatermelője, a DTEK egy közleményben közölte, hogy négy energiatermelő létesítményét érte támadás az éjszaka folyamán. „Amint az energiaipari dolgozók megkapják az engedélyt a hadseregtől és a mentőszolgálatoktól, azonnal megkezdik a berendezések ellenőrzését és a sürgősségi javítási munkálatok elvégzését” – közölte a DTEK.