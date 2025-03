A Kurszki területre – amely Oroszország nemzetközileg elismert területéhez tartozik – még tavaly augusztus hatodikán hatoltak be meglepetésszerűen és nagy számban az ukrán erők. Mostanra azonban teljesen elvesztették a kontrollt a terület nagy része felett.

A járműveket drónok vadászták le. Azt a kocsit, amiben ő menekült, több drón is célba vette. Az egyik bajtársa megsebesült, és az erdőben kellett elrejtőznie, amíg kimenekítették.

Katasztrofális állapotokról, súlyos veszteségekről és visszavonulásról számoltak be azok az ukrán katonák, akik a kurszki fronton teljesítettek vagy teljesítenek szolgálatot, adta hírül laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár nyugati sajtójelentésekre hivatkozva.

