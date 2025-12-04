3p

Olyanokat mondott egy uniós vezető, hogy Orbán Viktor már fogalmazhatja a dísztáviratot

mfor.hu

Az orosz vagyonról és a háborúról mondott keresetlen szavakat a belga kormányfő. 

Ki hiszi el igazán, hogy Oroszország veszíteni fog Ukrajnában? Ez egy mese, egy teljes illúzió

- jelentette ki Bart De Wever belga miniszterelnök a La Libre Belgique című, francia nyelvű belga napilap csütörtöki tájékoztatása szerint.

Bart De Wever egy brüsszeli konferencián beszélt azzal összefüggésben, hogy az Európai Bizottság lefoglalná, és Ukrajna finanszírozására használná az európai, köztük a belga bankokban tárolt, majd az uniós szankciók nyomán befagyasztott orosz pénzeszközöket.

A belga miniszterelnök közölte, „hihetetlen nyomás nehezedik” kormányára az orosz vagyon lefoglalásának kérdésével kapcsolatban, majd emlékeztetett: ez az Orosz Központi Bank pénze.

„Szép történet lenne” pénzt elvenni a „rosszfiútól”, Vlagyimir Putyin orosz elnöktől, és odaadni a „jófiúnak”, Ukrajnának

- mondta.

A belga kormányfő megjegyezte, „nem kívánatos”, hogy Oroszország veszítsen, és instabilitás uralkodjon el egy olyan országban, amely nukleáris fegyverekkel rendelkezik.

Közölte: a befagyasztott vagyon „ellopása” egy másik országtól, annak állami vagyonalapjaitól még soha nem történt meg. Egy háború alatt az állami vagyonalapokat befagyasztják, majd a háború végén a vesztes államnak le kell mondania ezen pénzeszközök egészéről vagy egy részéről, hogy kártalanítsa a győzteseket. De – mint kiemelte – még a második világháború alatt sem kobozták el Németország pénzét.

„És ki hiszi azt, hogy Putyin higgadtan elfogadja az orosz vagyon elkobzását? Moszkva tudatta velünk, ha lefoglalják az orosz vagyont, Belgium és személy szerint én örökké, életünk végéig érezni fogjuk a következményeket. Ez elég hosszú időnek tűnik számomra”

- fogalmazott.

De Wever arra hívta fel a figyelmet, hogy Oroszország válaszlépésként bizonyos nyugati vagyonokat is elkobozhat, ugyanis az orosz pénzeszközöket kezelő belgiumi székhelyű Euroclearnek például 16 milliárd eurója van Oroszországban. Moszkva az összes oroszországi belga gyárat is lefoglalhatná – tette hozzá, majd megjegyezte: Fehéroroszország és Kína is elkobozhatja az ott befektetett nyugati vagyont. „Mindezt átgondoltuk? Nem!” – jelentette ki.

Szavai szerint megkérdezte európai kollégáit, vajon hajlandóak-e közösen vállalni a Belgium által viselt kockázatokat. Csak Németország mondta, hogy kész erre – mondta. Összeurópai támogatás nélkül

„mindent megteszek, hogy megakadályozzam ezt az ügyet”

- tette hozzá beszédében a belga kormányfő.

(MTI)

