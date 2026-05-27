Olyat mondott a pápa, ami nagyon nem fog tetszeni Izraelnek

Az emberi jogok tiszteletben tartására szólítva fel humanitárius segítséget sürgetett a Gázai övezetben élők számára XIV. Leó pápa Castel Gandolfóban kedd este.

XIV. Leó szokása szerint a keddi napot a Rómához közeli Castel Gandolfó pápai rezidenciáján töltötte, ahonnan távozva a palota előtti utcán röviden megállt nyilatkozni a rá váró újságíróknak.

Újabb felhívásra van szükség mindenki emberi jogainak tiszteletben tartására – jelentette ki az egyházfő.

Sajnálatát fejezte ki, amiért „Gáza népéhez” még nem érkezett humanitárius segítség, ami „tiltakozást okoz, nehézséget, és azok akcióját, akik részt vettek a flottillában”.

XIV. Leó a Gázai övezet területét megközelíteni akaró nemzetközi aktivistákra utalt, akiknek hajói már többször megpróbálták áttörni az izraeli tengeri blokádot. (Izrael a nemzetközi vizeken mindannyiszor feltartóztatta a hajókat, néhány napig fogva tartotta az azokon lévő aktivistákat, majd kitoloncolta őket Görögörsszágba. Az aktivisták számos esetben bántalmazással és fizikai erőszakkal vádolták meg az izraeli erőket.) 

A pápa kijelentette: új felhívást intéz minden hatósághoz annak érdekében, hogy segítsék a Gázában élőket, nyújtsanak támogatást az újjáépítésben, mivel Gáza népe szenved.

XIV. Leó a gázai palesztinok érdekében emelt szót
XIV. Leó a hétfőn megjelent enciklikájáról is szólt, megismételve a dokumentum egyik gondolatát, miszerint a mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni.

Közölte, hogy az enciklika együttműködést indított el az Átfogó Emberi Fejlődés Szolgálatáért felelős vatikáni hivatal és az Anthropic, a mesterséges intelligenciát fejlesztő amerikai vállalat munkatársai között.

„Úgy gondolom, hogy nagyon fontos folytatni a párbeszédet, és egy lefegyverzett mesterséges intelligenciát keresni” – hangsúlyozta.

A pápa azt mondta, a keddi napon is akadt arra példa, hogy Libanonban és a világ más részein is, „a háború mesterséges intelligenciával zajlik anélkül, hogy figyelembe vennék az emberek életét, akik ennek az áldozatai”.

Ezért újítom meg ismét békefelhívásomat – hangoztatta XIV. Leó.

(MTI)

 

 

 

