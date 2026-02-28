Öngyilkos drónokat villantott Amerika Iránban

A szombati, Irán elleni csapássorozat részeként első alkalommal vetett be pilóta nélküli öngyilkos drónokat éles bevetésen az amerikai hadsereg. Hívta fel a hadászati tájékoztatásra a CNN.

„A művelet első óráiban légi, szárazföldi és tengeri indítású precíziós fegyvereket alkalmaztunk” – áll az Egyesült Államok Középső Parancsnokságának (CENTCOM) közleményében. Melyet közösségi médiás felüelten is megjelentettek, ahogy lentebb látható.

„A CENTCOM Task Force Scorpion Strike nevű egysége a hadtörténetben először vetett be harci körülmények között alacsony költségvetésű, egyszer használatos támadó drónokat” – közölték.

A Task Force Scorpion Strike egy tavaly létrehozott drónszázad, amely olyan eszközöket használ, amelyeket egy évekkel ezelőtt lefoglalt iráni Sahid (Shahed) drón mérnöki elemzése és visszafejtése alapján fejlesztettek ki.