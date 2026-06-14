Órákra vagyunk az iráni békétől?

Donald Trump amerikai elnök szerint vasárnapra tervezik az Egyesült Államok és Irán közötti megállapodás aláírását. Irán ezt egyelőre nem erősítette meg.

„A megállapodás aláírását holnapra ütemeztük, és azt követően azonnal megnyílik a Hormuzi-szoros”

- írta Donald Trump szombati bejegyzésében. Az amerikai elnök Truth Social közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy a két ország kapcsolata teljesen más jellegű, és „jobb”, mint a korábbi amerikai adminisztrációk idején.

Hozzátette, hogy az egyezmény aláírása nem jelenti azt, hogy Irán rögtön pénzhez jut. Utalt arra, hogy amennyiben a megállapodás feltételei teljesülnek, akkor kaphat Irán könnyítéseket.

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„Várakozással tekintünk a közös munka elé Iránnal és a teljes Közel-Kelettel a hosszú távú jövőt illetően” – fogalmazott az amerikai elnök, ugyanakkor hozzátette, hogy amennyiben a folyamat nem zajlik „gyorsan, könnyedén és gördülékenyen”, rendelkezésre áll a

„végső alternatíva”.

Irán részéről egyelőre nem erősítették meg, hogy az egyetértési nyilatkozatot a két ország képviselői vasárnap aláírják.

Az amerikai-iráni egyeztetések során közvetítő Pakisztán vezető tisztségviselői szombaton azt közölték, hogy az egyezség aláírása elektronikus formában történhet meg, amelyet a következő héttől a gyakorlati részletekről szóló technikai tárgyalások követhetnek. Sebaz Saríf pakisztáni miniszterelnök szombaton úgy nyilatkozott, hogy a megállapodás 24 órán belül várható, Irán részéről ugyanakkor hivatalosan nem erősítették meg a napot, csak annyit ismertek el, hogy közelebb jutottak az egyetértéshez a felek.

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Ezzel egy időben az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) azt közölte, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó haditengerészeti blokád továbbra is érvényben van. Az amerikai hadsereg közel-keleti térségért is felelős irányítási törzsének szombati bejelentése szerint 141-re növekedett azon, iráni kikötőkből induló vagy oda tartó hajók száma, amelyeket az amerikai erők visszafordítottak.

(MTI)