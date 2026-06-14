2p
Külpolitika Donald Trump Egyesült Államok Iráni válság Közel-keleti válság

Órákra vagyunk az iráni békétől?

mfor.hu

Ha nem, akkor jön a „végső alternatíva”.

Donald Trump amerikai elnök szerint vasárnapra tervezik az Egyesült Államok és Irán közötti megállapodás aláírását. Irán ezt egyelőre nem erősítette meg.

„A megállapodás aláírását holnapra ütemeztük, és azt követően azonnal megnyílik a Hormuzi-szoros”

- írta Donald Trump szombati bejegyzésében. Az amerikai elnök Truth Social közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy a két ország kapcsolata teljesen más jellegű, és „jobb”, mint a korábbi amerikai adminisztrációk idején.

Hozzátette, hogy az egyezmény aláírása nem jelenti azt, hogy Irán rögtön pénzhez jut. Utalt arra, hogy amennyiben a megállapodás feltételei teljesülnek, akkor kaphat Irán könnyítéseket.

„Várakozással tekintünk a közös munka elé Iránnal és a teljes Közel-Kelettel a hosszú távú jövőt illetően” – fogalmazott az amerikai elnök, ugyanakkor hozzátette, hogy amennyiben a folyamat nem zajlik „gyorsan, könnyedén és gördülékenyen”, rendelkezésre áll a

„végső alternatíva”.

Irán részéről egyelőre nem erősítették meg, hogy az egyetértési nyilatkozatot a két ország képviselői vasárnap aláírják.

Az amerikai-iráni egyeztetések során közvetítő Pakisztán vezető tisztségviselői szombaton azt közölték, hogy az egyezség aláírása elektronikus formában történhet meg, amelyet a következő héttől a gyakorlati részletekről szóló technikai tárgyalások követhetnek. Sebaz Saríf pakisztáni miniszterelnök szombaton úgy nyilatkozott, hogy a megállapodás 24 órán belül várható, Irán részéről ugyanakkor hivatalosan nem erősítették meg a napot, csak annyit ismertek el, hogy közelebb jutottak az egyetértéshez a felek.

Ezzel egy időben az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) azt közölte, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó haditengerészeti blokád továbbra is érvényben van. Az amerikai hadsereg közel-keleti térségért is felelős irányítási törzsének szombati bejelentése szerint 141-re növekedett azon, iráni kikötőkből induló vagy oda tartó hajók száma, amelyeket az amerikai erők visszafordítottak.

(MTI)

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Keir Starmer belevágott egy kesztyűt Putyin arcába a Csatornán

Keir Starmer belevágott egy kesztyűt Putyin arcába a Csatornán

Eddig ilyet nem csináltak a britek.

„Mesterséges pániktól” tartanak az oroszok a tömeges ukrán dróncsapások után

„Mesterséges pániktól” tartanak az oroszok a tömeges ukrán dróncsapások után

Már megint nem villogott az orosz légvédelem.

Harry Kane

Foci-vb – meghökkentő dolog történt a vébé egyik legnagyobb sztárjával

Az amerikai rendőrség két gyanúsítottat őrizetbe vett Kansas Cityben azzal a gyanúval, hogy ők lopták el a világbajnokságon szereplő angol labdarúgó-válogatott játékosainak stoplis cipőit.

Iráni drónokat lőtt le az Egyesült Államok

Iráni drónokat lőtt le az Egyesült Államok

Az Egyesült Államok megsemmisített több iráni drónt, amely a Hormuzi-szoroson áthaladó hajókat vette célba – jelentette be szombaton az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM).

Foci-vb: kiütötték Paraguayt, jól kezdtek a bosnyákok

Foci-vb: kiütötték Paraguayt

Bosznia-Hercegovina egészen a 78. percig vezetett a társházigazda Kanada ellen, de végül be kellett érnie egy döntetlennel. A nap másik mérkőzésén a szintén társházigazda Egyesült Államok hengerelt Paraguay ellen.   

Magyar Péter: Ukrajna politikai szinten is jóváhagyta a megállapodást a kisebbségi jogokról

Magyar Péter: hivatalossá vált a történelmi megállapodás Magyarország és Ukrajna között

Szerinte újabb nagy lépést tettek a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati, oktatási, kulturális és politikai jogainak garantálásáért. A korábban szakértői szintű megállapodást politikai szinten is jóváhagyták.

Ukrán titkosszolgálat: valamire készül Putyin

Putyin belátható időn belül készülhet valamire egy nukleáris töltetű, gyilkos fegyverrel.

Szakértő: Magyarország nincs felkészülve a migrációs paktum végrehajtására

Az új migrációs paktum jogilag a szigorítás felé mutat, gyakorlatilag viszont nagyon komoly aknák és csapdák vannak a rendszerben. 

Egymásnak feszülnek az európai vezetők és Trump

Hétfőn kezdődik a G7-országok csúcstalálkozója a franciaországi Evianban.

Lamine Yamal, válogatott spanyol futballista. Barcelona.

Futball-vb: játszhat Yamal

A világbajnokságon részt vevő spanyol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya arra számít, hogy Lamine Yamal már az első csoportmérkőzésen pályára léphet.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026
Évek óta nem volt ilyen erős a forint: érdemes lehet devizában megtakarítani?

Évek óta nem volt ilyen erős a forint: érdemes lehet devizában megtakarítani?


Több éves csúcson van a forint árfolyama.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG