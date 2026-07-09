Orbán Anita: a NATO erősebb, mint valaha

A tárcavezető Magyar Péter miniszterelnökkel részt vett az ankarai NATO-csúcstalálkozón. Az eseményt értékelve kiemelte: a NATO-csúcstalálkozó legfontosabb eredménye, hogy a szövetség tagországai megerősítették, védelmi kiadásaikat felhozzák a GDP 5 százalékára a hágai vállalásoknak megfelelően, továbbá fejlesztik a védelmi ipart.

Ezen kívül külügyminiszteri szinten találkoztak az Öböl-menti országok tárcavezetőivel: Bahrein, Katar, az Egyesült Arab Emirátusok és Kuvait képviselőivel – közölte. Arról egyeztettek velük, hogy miként segítik ezek az országok a NATO-tagállamok biztonságát és hogyan tudnak ezekkel a partnerországokkal jobban együttműködni.

Kitért rá: Ukrajna is téma volt, és ennek kapcsán megegyeztek arról, hogy minél előbb igazságos és tartós békét szeretne a NATO.

Eredményes NATO-csúcstalálkozót zártak, ez volt Magyar Péter első ilyen tanácskozása, az esemény jó hangulatban zajlott, nagyon sok kormány- és államfő azt mondta, hogy a szövetség erősebb, mint valaha – fogalmazott Orbán Anita.