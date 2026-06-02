Orbán Anita már építi a nyugati kapcsolatokat

A magyar külügyminiszter hétfőn a Külügyminisztériumban fogadta holland kollégáját, Tom Berendsent.

A megbeszélésen áttekintették a magyar–holland kapcsolatok fejlesztésének lehetőségeit, valamint az aktuális európai és nemzetközi kérdéseket, derül ki a Külügyminisztérium közleményéből.

A két vezető szerint Magyarország és Hollandia kapcsolatai új időszak előtt állnak, emellett Magyarország biztonsága és nemzetközi mozgástere szempontjából is meghatározó az európai szövetségesekkel fenntartott szoros és bizalmi együttműködés.

Orbán Anita és Tom Berendsen érkezik a találkozóra
Fotó: Facebook/Orbán Anita

Külön figyelmet kapott az Erasmus-program szeptemberi újraindulása is, amely ismét lehetővé teszi a magyar fiatalok számára a nemzetközi tanulmányi és szakmai tapasztalatszerzést.  

A magyar kormány célja, hogy erősítse Magyarország nemzetközi megítélését és a hazánk iránti bizalmat az Európai Unióban és a NATO-ban, valamint megbízható és kiszámítható partnerként működjön együtt szövetségeseivel. Az 1956-os forradalom 70. évfordulója idén további lehetőséget teremt a magyar–holland kapcsolatok erősítésére, olvasható a közleményben.  

