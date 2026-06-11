Orbán Anita megint letette a garast az EU mellett

A tárcavezető kiemelte: Magyarország megbízható és kiszámítható partner akar lenni a szövetségi rendszereiben, hiszen így tudja az érdekeit hatékonyan érvényesíteni, és ez a szuverén külpolitika alapja.

Kitért rá: az euroatlanti kapcsolatrendszernek kiemelt jelentőséget tulajdonítanak. Bizonyítani fogják, hogy megbízható és együttműködő partnerek a szövetségi rendszerükben, az európai uniós együttműködés során és a regionális együttműködésekben is – jelentette ki az MTI szerint.

Orbán Anita hangsúlyozta: Magyarország nyitott az együttműködésre, készen áll a párbeszédre, és a magyar érdekeket az EU rendszerén belül kívánja érvényesíteni. Következetesen és transzparensen kiállnak a magyar érdekekért, és a partnereik örömmel várják az együttműködést az új kormányzattal – mondta.

Úgy fogalmazott, „jó újra a 27-ek asztalánál ülni, ahol számít a véleményünk, és beleszólhatunk az európai döntéshozatalba”.

Orbán Anita az Országgyűlés külügyi bizottságának ülésén az Országházban 2026. június 11-én

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A külügyminiszter felidézte:

a miniszterelnök az elmúlt hetekben négy hivatalos látogatást tett, és ezekre ő is elkísérte, hogy tárgyaljon a partnereivel.

Kifejtette: Varsóban újra kalibrálták a magyar-lengyel kapcsolatokat, kifejezték a szándékukat, hogy új alapokra helyezik az együttműködést és új lendület adnak a visegrádi együttműködésnek. Június végén V4-csúcstalálkozót rendeznek majd – tette hozzá.

Közölte: Bécsben megegyeztek, hogy új fejezetet indítanak a kétoldalú kapcsolatokban, aktív és őszinte együttműködésre törekszenek. Hamarosan ismét együttes kormányülést tartanak majd – jegyezte meg.

Azt mondta: Berlinben szerdán járt a korábbi miniszterelnöki látogatás folytatásaként, és sok lehetőség rejlik a kétoldalú kapcsolatokban. Párizsban pedig aktuális külpolitikai kérdésekről egyeztettek – fűzte hozzá.

Kitért rá: a múlt héten az ír miniszterelnök Budapestre látogatott, elsősorban a hamarosan kezdődő uniós soros elnöki feladatai miatt.

Orbán Anita kiemelte: olyan szakértői megállapodás született Ukrajnával, amelyre büszkék lehetnek, és amely helyreállítja, illetve megteremti a kárpátaljai magyar kisebbség számára fontos jogokat, hogy a magyarságukat tovább tudják vinni.

Ukrajnát illetően is az érdemalapú csatlakozásban hiszünk, a gyorsított tagságban nem – jelentette ki.

A magyar diplomácia vezetője fontos eredménynek nevezte azt is, hogy az uniós forrásokhoz mielőbb hozzá tudnak férni. Az EU-val kötött megállapodás történelmi eredmény, és már most számos törvényt nyújtottak be a reformok jegyében, ezek tekintetében számítanak az Országgyűlés támogatására – közölte.

Kapcsolódó cikk Két kényes feltétele is van az uniós pénzek megszerzésének – Interjú Szent-Iványi Istvánnal A Tiszának sem adják ingyen az uniós pénzt.

Megjegyezte: a külpolitikai stratégia elkészítése az idei év egyik legfontosabb hosszútávú feladata, az első verzió augusztus végére, a nagyköveti értekezletre készülhet el.

Az ülésen Hajdu Márton (Tisza) bizottsági elnök, Németh Zsolt (Fidesz) és Hidvéghi Balázs (Fidesz) a magyar-izraeli kapcsolatokról beszélt, erre reagálva Orbán Anita közölte: szerteágazó és stabil kapcsolatok kötik össze a két országot, fontos ezek megőrzése.

Minden felszólaló felvetette a magyar-ukrán kapcsolatok kérdését is. A külügyminiszter kifejtette: nemcsak elvi, hanem szövegszerű megállapodás született Ukrajnával, ezért olyan fontos az eredmény, amit elértek. Minden fél komoly elkötelezettségének köszönhető, hogy ilyen gyorsan elérték ezt a megállapodást – mondta az MTI szerint.

A Tisza-kormány külpolitikai programjáról szóló korábbi elemzést laptársunk, a Privátbankár oldalán olvashatják.