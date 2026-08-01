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Külpolitika

Orbán Anita nagykövetek egész sorától szabadult meg

mfor.hu

Több tucat felmentés jelent meg.

Megjelentek a nagyköveti felmentésekről szóló államfői határozatok péntek este a Magyar Közlönyben; ezeket Orbán Anita külügyminiszter előterjesztésére akkori köztársasági elnökként még Sulyok Tamás írta alá.

Felmentették tisztségéből érdemei elismerése mellett Altusz Kristófot (Oslo), Balogh Csaba Sándort (Pozsony), Baranyi Andrást (Prága), Heizer Antalt (Kijev), Horogszegi Szilágyi Dániel Mihályt (Hága), Konkoly Norbert Attilát (Moszkva), Kovács Tamás Ivánt (Brüsszel, Luxemburgi Nagyhercegség), Kumin Ferencet (London), Magyar József Zoltánt (Belgrád), Takács Szabolcs Ferencet (Washington).

Ugyancsak felmentéssel távozik tisztségéből Balogh István (Magyarország brüsszeli állandó NATO-képviselete), Dancs Ferenc (az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet mellett működő Bécsi Állandó Képviselet, Magyarország Bécsi Állandó ENSZ-Képviselete) és Havasi Zsófia (Magyarország ENSZ mellett működő Genfi Állandó Képviselete és Magyarország Kereskedelmi Világszervezet (WTO) mellett működő Genfi Képviselete).

Felmentették továbbá Fülöp Viktor Gézát (Pretoria, Szváziföldi Királyság, Namíbia, Zimbabwe, Lesothói Királyság, Botswana, Zambia, Mauritius, Madagaszkár, Malawi), Jakab Gabriellát (Koppenhága), Korom Ferencet (Doha), Kondor Annát (Szingapúr), Naffá Osama Ibrahimot (Bagdad), Nagy Gábor Tamást (Wellington, Fidzsi Köztársaság, Tongai Királyság, Szamoai Független Állam, Tuvalu, Kiribati Köztársaság, Cook-szigetek), Ponevács-Pana Petrát (Tbiliszi), Pósa Krisztiánt (Szarajevó), Sikó Anna Máriát (Jereván), Szarka Gábor Leventét (Algír, Mali), Tóth Titanillát (Manila, Palaui Köztársaság, Marshall-szigetek, Mikronéziai Szövetségi Államok) és Villegas-Vitézy Anna Zsófiát (Bogotá, Panamai Köztársaság).

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