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Külpolitika Orbán Anita

Orbán Anita szerint Szijjártó Péterék sok mindent ledaráltak

mfor.hu

A külügyminiszter szerint az új kormány együtt szeretne működni az európai partnereivel.

Orbán Anita osztrák kollégájával, Beate Meinl-Reisinger osztrák külügyminiszterrel adott közös interjút a Der Standardnak, írja a 444. 

A magyar külügyminiszter azt mondta, hogy a regionális együttműködés nagyon fontos az új kormánynak, ezért nemcsak a Visegrádi Négyeket akarják új tartalommal megtölteni, hanem a nem V4-tag Ausztriával is több formátumban együtt dolgoznak.

Orbán Anita beszélt az orosz energiáról való leválásról, amit az EU előírása szerint 2027 végéig meg kellene valósítani. Azt mondta, az új kormány sok függőséget örökölt az előzőtől, ilyen például az orosz technológiával működő paksi atomerőmű vagy az olaj- és gázszerződések helyzete. Az új kormány egyelőre elemzi ezeket a függőségeket, de be akarják váltani a választási ígéreteiket, vagyis a biztonságok és megfizethető energiaellátás biztosítását.

Orbán Anita külügyminiszter új kapcsolatot akar Ausztriával is
Orbán Anita külügyminiszter új kapcsolatot akar Ausztriával is
Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A magyar külügyminisztertől megkérdezték, hogy várható-e megoldás a napi 1 millió eurós bírság ügyében, amit az uniós jogot sértő menekültügyi szabályozás miatt kell Magyarországnak fizetnie. Orbán nem adott konkrét választ, csak annyit mondott, hogy az új kormány is ellenzi az illegális migrációt, és – ellentétben az előző kormánnyal – együtt szeretne működni az európai partnereivel.

Szóba került az a pletyka is, miszerint Szijjártó Péterék a választási vereség után iratokat daráltak le a minisztériumban. Az erről szóló kérdésre Orbán Anita azt válaszolta, hogy igen, sok mindent ledaráltak.

Meinl-Reisinger az interjúban elismerően beszélt a magyar kormány reformjairól, amiket a befagyasztott uniós források feloldásáért cserébe vállalt. Az osztrák külügyminiszter azt mondta, azért fontos a jogállamiság megerősítése, mert szükség van Magyarországra, mint erős partnerre egy erős Európában – írja a 444.

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