Külpolitika Orbán Anita

Orbán Anita: tárgyalni kezd a külügy az ukránokkal

Már kedden kezdetét veszik a megbeszélések.

Megkezdődnek a magyar–ukrán szakértői szintű egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, írta Facebook-oldalán Orbán Anita külügyminiszter. Erről a hétvégén, egy telefonos egyeztetésen megállapodott Andrij Szibiha ukrán külügyminiszterrel. Az egyeztetésekbe bevonják a kárpátaljai magyarság képviselőit is.

Orbán Anita azt írta, hogy mindkét fél kijelölte a tárgyalódelegációkat, amelyek első alkalommal online formában egyeztetnek. Már kedden kezdetét veszik azok a megbeszélések, amelyek a külügyminiszter szerint fontos alapot teremthetnek a kisebbségi jogok mielőbbi, megnyugtató rendezéséhez. „Bízom benne, hogy a párbeszéd konstruktív és eredményes lesz, és a tárgyalások rövid időn belül kézzelfogható előrelépést hoznak a kárpátaljai magyar közösség számára. A delegációknak ehhez sok sikert és eredményes munkát kívánok” – zárta posztját a Tisza-kormány külügyminisztere.

