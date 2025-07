Orbán Balázs is beleszállt a megingott pozíciójú Ursula von der Leyenbe

Online Klasszis Klub élőben Győrffy Dórával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a közgazdászt, egyetemi tanárt!

Összegzése szerint Brüsszel ideológiavezérelt geopolitikája elszigeteltségbe taszította Európát. Minden kommunikációs és gazdasági csatornát elvágtak Oroszország irányából, kereskedelmi háborút indítottak Kínával szemben, és ideológiai konfliktusba keveredtek még a szövetséges Egyesült Államokkal is. Miközben a világ nagyhatalmai felkészülnek a világrendszerváltásra, Európa ma a korábbi liberális világ utolsó bástyájaként teljesen magára maradt.

Kapcsolódó cikk Orbán Vikor: „Figyelnünk kell a migrációs nyomásra” A kormányfő a Védelmi Tanács üléséről számolt be.

Közölte továbbá, hogy háborúpárti fordulat következett be Von der Leyen elnöksége alatt: a diplomácia helyett az eszkalációt választotta. Ahelyett, hogy az EU közvetítőként lépne fel az orosz-ukrán háborúban, fegyvereket küld és szankciót szankcióra halmoz – „amik nem vittek közelebb a konfliktus lezárásához, de legalább Európának gazdasági károkat okoztak” – írta.

