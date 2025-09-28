Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Orbán és Fico Esztergomban találkoztak: nagy az egyetértés

Csak két nem van: férfi és nő, az orosz kőolajról és földgázról pedig nem éri meg leválni – Orbán Viktor és Robert Fico minden fontos kérdésben egyetértenek. Ez is kiderült a Mária Valéria híd 130 éves évfordulóján rendezett ünnepségen. 

Olyan időket élünk, amikor józanságra, higgadtságra, hidegvérre van szükség, és újra és újra el kell mondanunk, hogy hiszünk a szeretet és összefogás erejében – mondta Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap Esztergomban a Mária Valéria híd átadásának 130. évfordulóján rendezett ünnepségen. Kiemelte: a brüsszeli háborús politika képviselői minden közép-európai országban jelen vannak: felfordulást csinálnak Szerbiában, itt vannak Magyarországon is. Könnyű felismeri őket, agresszívek, erőszakosak, fenyegetőznek, lőfegyverrel járnak lakossági fórumra, kivégzéssel fenyegetik a tisztességes embereket és a templom kapujában idős papokat inzultálnak – sorolta, aláhúzva: nálunk, ők mind Brüsszel emberei.

A miniszterelnök arról is beszélt, aki követi és érti az európai politikát az láthatja, hogy bennünket nem csak a közös történelem és kultúra, de a nemzetközi politikai kihívások is összekötnek. Hozzátette: szlovákok és magyarok, Szlovákia és Magyarország érdekei egy irányban mutatnak a nemzetközi politikában.

A híd története azt tanítja nekünk, hogy a magyarok és szlovákok, ha összefognak együtt erősebbek, mint külön; ha összedolgozunk mindketten jól járunk – mondta Orbán Viktor.

Robert Fico szlovák miniszterelnök szerint sokan szeretnék, hogy Szlovákia és Magyarország miniszterelnöke között viták legyenek, de ők már az első találkozásukkor elkötelezték magukat a szlovák-magyar kapcsolatok mellett. Robert Fico az Esztergomot és Párkányt összekötő Mária Valéria híd átadásának 130. évfordulóján vasárnap azt mondta: úgy szeretné építeni Szlovákiát, ahogy Orbán Viktor Magyarországot.

A szlovák kormányfő kiemelte, a Mária Valéria híd nemcsak egy darab vas, hanem az emberek közötti kapcsolat jelképe. A hidakat pedig, akárcsak az országokat, egyes emberek építeni akarják, míg mások lerombolni. Úgy fogalmazott: „normális, jó emberek közé jöttem”, és ez különlegesen kedves alkalom, tudva, mennyi hazugsággal és gyűlölettel „támadnak minket az ellenfeleink”, és hogy milyen sokan szeretnék, hogy Szlovákia és Magyarország miniszterelnöke között viták legyenek.

Robert Fico jelezte: osztja Orbán Viktor nézeteit, miszerint a kívülről jövő támadásokra az egyedüli megoldás a nemzeti szuverenitás, aminek át kell hatnia a nemzetükért tenni akaró politikusok mindennapi tevékenységét. A szlovák miniszterelnök beszámolt a szlovák alkotmány módosításáról, melynek során bekerült az alkotmányba, hogy a házasság egy férfi és egy nő kapcsolata, „mert ez a normális”.

Alkotmányba foglalták, hogy csak két nem, férfi és nő létezik, valamint, hogy a szülőknek joguk van beleszólni abba, hogy mit tanítanak a gyermekeiknek, mert nem akarják, hogy „félbolondok” átmossák a gyermekeik agyát. 

A legfontosabbnak pedig annak alkotmányba foglalását nevezte, hogy etikai, erkölcsi, nemzeti kérdésékben a saját, nemzeti jog elsőbbséget élvez a nemzetközi joggal szemben.

Robert Fico jelezte, szeretné, ha Magyarország soros V4-elnöksége idején megerősítenék a regionális együttműködést, és együttműködést ajánlott elsősorban a biztonságos energiaszállítás területén. Hangsúlyozta, senki sem diktálhat egy országnak abban, hogy honnan veszi a kőolajat vagy a földgázt.

Azt is mondta: egyetért Orbán Viktorral abban is, hogy az a politikai, ideológiai terv, mely szerint teljes mértékben el kell vágni magunkat az orosz kőolajtól és földgáztól, nemcsak Szlovákiát és Magyarországot, hanem egész Európát károsítani fogja.

Elismerését fejezte ki Orbán Viktornak az illegális migráció kezeléséért, megjegyezve, hogy Brüsszel ahelyett, hogy megköszönné erőfeszítéseit, támadja és megalázza őt. Fontosnak nevezte az illegális migráció elleni harcot és a migránskvóták elutasítását.

Az ukrajnai háborúról szólva úgy fogalmazott: az Európai Unióban csak két olyan miniszterelnök van, aki a békéről beszél és „ezek közül az egyik biztosan Orbán Viktor”.

Robert Fico beszéde végén azt kívánta, hogy a Mária Valéria hidat a jövőben már csak javítsák, de soha többé ne tegyék tönkre, majd ígéretet tett arra, hogy Szlovákia nehéz helyzete ellenére megpróbál pénzügyi forrást teremteni egy, a Mária Valéria híd feletti, új híd építésére.

