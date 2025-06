Orbán Viktor a magyar Zelenszkij-interjúról: az ukránok nyíltan megfenyegették Magyarországot

„Vannak további fotóink és videóink különböző, a magyar Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (KNBSZ) szervezésében magyar területen bonyolított találkozókról, amelyeket, ha szükséges, szintén publikálunk. Nem szeretnék senkit fenyegetni, de tényleg minden a birtokunkban van. Az is, hogyan fizetett a KNBSZ az ügynökének. Mindent dokumentáltunk.”

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!